Француженка Жюли Феррери показывает идеальную верхнюю одежду на ноябрь: лучшие модные образы

Французская модница Жюли Феррери – настоящая икона стиля. Каждый ее образ – это порция вдохновения для ее полмиллионной аудитории. Fashion 24 делится ее аутфитами на холодное время года, которые могут примерить на себе многие девушки.

Жюли Феррери уже давно превратила свой инстаграмм-профиль в пособие по fashion-трендам, публикуя постоянно модные образы, пишет 24 канал. Каждый день Жюли демонстрирует своей многотысячной аудитории образы, которые невозможно обойти стороной.

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Француженка обожает минималистичный и сдержанный стиль одежды. В ее гардеробе есть немало нарядов на каждый сезон, которые она удачно сочетает с другими элементами гардероба.

Феррери – прекрасный пример девушки, которая показывает, как элегантно и стильно выглядеть даже в холодное время года. В ее аутфитах нет лишних вещей, поскольку в своем образе она все продумывает до деталей.

Редакция Fashion 24 провела мониторинг осенними аутфитами Жюли Феррери и выбрала 9 лучших образов, которые подойдут для ноябрьской погоды.

Француженка не боится одевать осенью белые цвета, так охотно сочетает белые джинсы с дубленкой и уггами в один цвет.

Также Жюли выбирает теплый тренч, сочетающий с сапогами и высокими белыми гетрами. Дополнила свой роскошный look француженка черной сумкой Dior.

Если в ноябре вам представится возможность одеть кожаный тренч, то это стоит сделать только в случае, если под низ вы примерите теплый свитер или трикотажный костюм.

Для ежедневных прогулок по городу выбирайте удобные кроссовки, джинсы и тёплую куртку, в которой вам будет комфортно провести весь день.

На прогулку выходного дня Жюли выбирает лаконичное платье, которое сочетает с сапогами на невысоких каблуках, синем пальто и ярким шарфиком от Acne Studios.

Жюли создает эффектный образ благодаря короткому пальто голубого цвета, которое удачно сочетается с водолазкой и классическими джинсами.

Француженка имеет в своем гардеробе немало пальто, которое сочетает с платьями, свитерами и ботинками на массивной платформе, а также носит их с кожаными брюками, кедами и беретом.