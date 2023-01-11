Вырезы на талии в платье – тренд весны, который показывает француженка Жюли Феррери: модные фото

Французская инфлюэнсерша умеет удивлять своих поклонников безупречными образами. Модница опубликовала новые кадры в платье с вырезами, которое до сих пор не сдает свои позиции и будет трендовим весной 2023 года.

Жюли Феррери – архитектор из города Аяччо на Корсике. Недавно инфлюэнсер отправилась в Мадрид. В город уже пришла настоящая весна, поэтому модница воспользовалась случаем и выгуляла аутфит для солнечного дня.

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Инстаграмма-страница Жюли Феррери переполнена стильными образами, которые можно легко повторить. Ее личный профиль – клондайк модных образов для любых событий – дня рождения или прогулок с друзьями.

Жюли надела роскошное длинное платье черного цвета с вырезами на талии. Платье украшено белыми краями, подчеркивая его утонченность. Платья с вырезами будут особенно популярны в весенне-летний сезон. Они не покидают трендов уже несколько лет и будут такими же актуальными, как раньше.

Сверху знаменитость надела кремовый тренч с черной отделкой. Модница завершила роскошный аутфит черными туфлями на каблуке. К роскошному образу Жюли Феррери подобрала черную классическую сумку. Волосы архитекторша собрала в пучок и надела солнцезащитные очки.



Стильный образ Жюли Феррери / Фото с Instagram



Стильный образ Жюли Феррери / Фото с Instagram