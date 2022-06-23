Женщины в рядах УПА: фото в национальных одеждах, от которых перехватывает дух

Украинки – очень сильные, выносливые и мужественные женщины. Они не только правили Европой, создавали произведения искусства мирового уровня, но и боролись за независимость нашей страны.

Феноменом украинского национально-освободительного движения стало участие женщин Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

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Эта тема впервые раскрыта в снятом на реальных событиях фильме "Жива", в котором рассказывается история связной УПА и участницы подполья ОУН Анны Попович.

Эти женщины в рядах повстанческой армии выполняли различные обязательства и примеряли немало профессий. Они были врачами, медсестрами, пропагандистками, связными, разведчицами, участницами разных отделов УПА, а иногда – командирами роев, чет и сотен.



Украинские женщины воевали в рядах УПА / Фото с инстаграммы UKRAINIAN GARMENT

Девочки с 8-летнего возраста помогали распространять националистическую литературу, были курьерами и выполняли разные поручения в общественной работе.

Больше всего нуждались в женщинах в медицинской службе УПА: они лечили раненых, обеспечивали их пищей, находили медикаменты и помогали семьям погибших. Отделы часто рейдировали, так что подпольные госпитали существовали в условиях нехватки медикаментов, чистой одежды, пищи и воды. Врачам и медсестрам часто приходилось брать в руки оружие и становиться в бой.



Украинские женщины воевали в рядах УПА / Фото с инстаграммы UKRAINIAN GARMENT

Сложной и опасной была работа пропагандисток. Они писали, редактировали, издавали и распространяли агитационные листовки, подпольную печать и литературу. Нередко инкам приходилось работать в подземных типографиях, где не хватало света и воздуха, что вызывало постоянное чувство усталости, головокружение, боль в глазах и головные боли.

Связные обеспечивали быстрое распространение секретной информации. Они происходили пешком огромное расстояние, переносили разные письма, распоряжения, а также устные сообщения.



Украинские женщины воевали в рядах УПА / Фото с инстаграммы UKRAINIAN GARMENT

Группа женщин-связных была организована даже при главнокомандующем УПА Романе Шухевиче. Они добывали вещи, необходимые для подпольного труда, следили за выполнением поручений, контролировали распространение тайной информации и обеспечивали связь между центрами движения.

Важную роль также играли поклонницы освободительной борьбы. Так называли женщин, которые снабжали повстанцами продукты питания, помогали в поисках жилья и обеспечивали необходимой одеждой.