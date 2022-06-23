Феноменом українського національно-визвольного руху стала участь жінок в Організації українських націоналістів та Українській повстанській армії.

Читайте також Війна та діти: бренд Syndicate та "Наш Київ" запустили колекцію футболок з дитячими малюнками

Цю тему вперше розкрили у знятому на реальних подіях фільмі "Жива", в якому розповідається історія зв’язкової УПА та учасниці підпілля ОУН Анни Попович.

Ці жінки в лавах повстанської армії виконували різноманітні зобов’язання та приміряли на собі чимало професій. Вони були лікарками, медсестрами, друкарками, пропагандистками, зв’язковими, розвідницями, учасницями різних відділів УПА, а інколи – командирами роїв, чот і сотень.



Українські жінки воювали в лавах УПА / Фото з інстаграму UKRAINIAN GARMENT

Дівчатка з 8-річного віку допомагали поширювати націоналістичну літературу, були кур’єрками та виконували різні доручення у громадській роботі.

Найбільше потребували жінок у медичній службі УПА: вони лікували поранених, забезпечували їх їжею, знаходили медикаменти та допомагали родинам загиблих. Відділи часто рейдували, тож підпільні шпиталі існували в умовах нестачі медикаментів, чистого одягу, їжі та води. Лікаркам і медсестрам часто доводилося брати до рук зброю та ставати до бою.



Українські жінки воювали в лавах УПА / Фото з інстаграму UKRAINIAN GARMENT

Складною та небезпечною була робота пропагандисток. Вони писали, редагували, видавали та розповсюджували агітаційні листівки, підпільну пресу та літературу. Нерідко інкам доводилося працювати в підземних друкарнях, де бракувало світла й повітря, що спричиняло постійне відчуття втоми, запаморочення, біль в очах та головний біль.

Зв’язкові забезпечували швидке поширення секретної інформації. Вони походили пішки величезну відстань, переносили різні листи, розпорядження, а також усні повідомлення.



Українські жінки воювали в лавах УПА / Фото з інстаграму UKRAINIAN GARMENT

Група жінок-зв’язкових була організована навіть при головнокомандувачі УПА Романі Шухевичі. Вони добували речі, необхідні для підпільної праці, стежили за виконанням доручень, контролювали поширення таємної інформації та забезпечували зв’язок між осередками руху.

Важливу роль також відігравали прихильниці визвольної боротьби. Так називали жінок, які постачали повстанцям продукти харчування, допомагали в пошуках житла та забезпечували необхідним одягом.