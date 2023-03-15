5 женщин-модниц старше 50 лет: впечатляющие образы, от которых вы не сможете оторваться

Лидеры мнений, чьи профили собирают огромную армию поклонников со всего мира, уже давно являются проводниками моды. Ими вдохновляются и восхищаются модницы. Свою нишу среди молодых инфлюэнсеров в инстаграмме заняли гранфлюэнсеры, просто поражающие своим неповторимым стилем.

Гранфлюэнсерами называют людей, овладевших искусством ведения соцсетей. К этой ланде относятся люди старше 50 лет, и они являются лидерами общественного мнения.

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Эти женщины ведут инстаграмм-страницы, на которые подписаны сотни тысяч поклонников. Часто в сообщениях они делятся своими стильными образами, показывают, как проводят свое свободное время и делятся модными секретами.

Гранфлюэнсеры уже давно нарушили все стереотипы и доказывают, что женщины в пенсионном возрасте могут выглядеть стильно и привлекательно. Они могут надевать наряды, которые пожелают, делать эффектные макияжи, создавать интересные прически и жить полноценной жизнью без ограничений. Им ни в коем случае не подвластный возраст, а старости они не боятся, поскольку для них она так же прекрасна, как молодость.

Рената Яздзик

Польская инфлюэнсерша Рената Яздзик может дать фору любым молодым инфлюэнсершей. Она тщательно следит за модой и создает интересные образы с трендовыми элементами гардероба. Женщина любит добавить изюм своим образам, поэтому выбирает необычные аксессуары, сумки или обувь.

Мел Кобаяши

Ванкуверская художница приобрела популярность в кругу инфлюэсеров благодаря своей аристократичности и робости к экспериментам. Она обожает яркие цвета, роскошные прически и элегантный макияж. Ее основной фишкой являются круглые очки.

Софи Фонтанель

Fashion-критик Софи Фортанель всю жизнь обожала черный цвет, а теперь не мыслит свою жизнь без ярких цветов.

Линн Слейтер

Профессор социологии Фортхемского университета в сферу моды попала случайно. Однажды streetstyle-фотографы приняли ее за редактора моды. Ее фотографии разлетелись по сети, поэтому женщина мгновенно приобрела популярность. Сейчас за ее инстаграммой-страницей следит 700 тысяч человек, а ее образы до сих пор остаются просто безупречными.

Грис Ганем

Микробиолог по образованию, личный тренер по профессии и икона стиля по призванию, модница Грис Ганем обожает создавать микс разных фактур и выделяться среди толпы. Ее выходы невозможно обойти вниманием.