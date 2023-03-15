"Голие" платья уже стали классикой дрескода знаменитостей на красных дорожках. Уже в этом сезоне дизайнеры решили ввести прозрачные вещи в повседневный гардероб.

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Начинайте добавлять к своим образам топы, блузы и джемпера из полупрозрачных тканей или те, которые выполнены из деликатного шелка. Красиво смотрится вышивка, выполненная из полупрозрачного трикотажа, провокационной сетки, ажурного кружева и блестящего макраме.

"Голый" наряд поднимает культ женского тела на новый уровень, поэтому выбирайте красивые изделия и добавляйте в свой гардероб.

По словам Либби Пейдж, директора по маркетингу Net-a-Porter, в сексуальной одежде произошла революция. Она заявила, что во время Месяца моды в сентябре количество запросов на прозрачные топы увеличилось на 600% по сравнению с августом. Это свидетельствует о том, что весной нас ждет бум на откровенные вещи.

Количество прозрачных топов в коллекциях дизайнеров достигло своей максимальной точки. Такие бренды, как Coperni, Khaite, Jason Wu Collection и Acne Studios, предлагают не стесняться и носить прозрачные топы на голое тело, совмещая с классическими штанами, шелковыми шортами, прямыми джинсами и леггинсами.

Откровенные топы можно носить с бельем или создавать многослойность благодаря жакетам, рубашкам или курткам. Эффектно топы из прозрачных тканей смотрятся в паре с классическими брюками.



Модные топы из прозрачных тканей на весну / Фото с Vogue



Модные топы из прозрачных тканей на весну / Фото с Vogue



Модные топы из прозрачных тканей на весну / Фото с Vogue



Модные топы из прозрачных тканей на весну / Фото с Vogue



Модные топы из прозрачных тканей на весну / Фото с Vogue