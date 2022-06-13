Жена Виктора Павлика залюбовала сеть семейными кадрами в одинаковых вышиванках
Источник:инстаграмм Екатерины Репяхова
Молодая жена Виктора Павлика показала эффектные фотографии семьи в одинаковых зеленых вышиванках. Перед камерой фотографа она позировала с мужем и маленьким сыном.
13 июня Екатерина Репяхова отмечает день рождения. Жене украинского певца и блоггерке исполнилось 28 лет. Девушка встретила свой новый год жизни по ее словам, в самом лучшем городе в мире – Львове.
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Екатерина показала праздничный бенто-торт и цветы любимого и родных. В праздничный день именинница поделилась со своей многотысячной аудиторией эффектными фотографиями в вышитых сорочках и отметила, что гордится быть украинкой.
Гордимся быть украинцами! Спасибо Богу, тебе за все! За семью, за родных, за мою аудиторию. Я вас очень люблю!
– написала Репьяхова.
Семейная фотосессия
Блогерша показала несколько волшебных фотографий со своей семьей. Блондинка одела своих родных в темно-зеленые вышиванки от магазина "Вуставка" с красными цветами. Екатерина надела платье-вышиванку с похожим орнаментом по всему изделию.
Фотосессия семьи Павликов прошла в фотостудии. Перед камерой фотографа сын Миша позировал рядом с мамой и папой. На совместном кадре Виктор и Катя искренне улыбались камере.
Эффектный образ семьи Павликов / Фото из инстаграмма
Эффектный образ семьи Павликов / Фото из инстаграмма
Эффектный образ семьи Павликов / Фото из инстаграмма
Напомним, в прошлом году Екатерина Репяхова встречала день рождения в особом состоянии . Блогерша ожидала появления первенца и праздновала день рождения на 9 месяце беременности. Уже через несколько дней молодая жена Виктора Павлика родила сына Миши, которому исполнится 1 год 15 июня.