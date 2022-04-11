Жена Министра обороны Украины Юлия Зорий появилась в сине-желтом образе

Жена Министра обороны Украины Алексея Резникова поделилась с подписчиками в инстаграмме кадром в сине-желтом наряде. Кроме этого, она подняла важную тему выезда за границу женщин с детьми.

Жена Министра обороны Украины Юлия Зорий, кроме своей телевизионной деятельности, предоставляет индивидуальные консультации практического психолога.

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В инстаграмме телеведущая показала стильный образ. На фоне голубой двери Юлия Зорий позировала в синем свитере и желтой юбке. Такие сочетания в цветах украинского флага в 2022 году стали очень актуальными и трендовыми.



Сине-желтый аутфит Юлии Зорий / Фото из инстаграммы

Кроме модного образа жена Министра обороны Украины затронула важную тему, которая касается женщин, которые покинули Украину вместе со своими детьми.

Юлия отметила, что ей очень больно читать обвинения одних женщин другим. За то, что кто-то уехал и увез себя и своих детей в безопасное место. "Почему тебе не стыдно? Вот ты уехала со своими, а я осталась здесь с детьми! Потому что это моя земля. Потому что я не труслива", – пишут одни женщины другим.

"Скажите мне откровенно, а почему должно быть стыдно маме за то, что ей страшно за своих детей? Почему ей должно быть стыдно за то, что она спасает своих детей? Спасает их жизнь и психику. Вы думаете, детской уязвимой психике этого недостаточно? Или недостаточно? 5 летняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах за 3 дня….Хотя выглядела спокойной, играла. А что творилось в той маленькой головке мне страшно даже представить" , – отметила телеведущая.

Юлия Зорий рассказывает, что женщинам, которые сейчас за границей, не должно быть стыдно, потому что они сейчас не в Украине, независимо от того есть у них дети или нет.

"Приняли ли вы решение остались или уехать - это только ваш выбор. Никто не имеет права осуждать ваши действия. (Кроме, конечно, прямой опасности, когда есть непосредственная угроза вашей жизни и жизни ваших детей, когда вас упорно просят эвакуироваться, чтобы спасти). Вместо поддержки и слаженности ради жизни и здоровья детей, мы ссоримся и разводим склоки. Нашим детям жить дальше. И жить они должны здоровыми и невредимыми, как физически так и морально. И только от нас зависит будет это так или нет", – написала телеведущую.