Зеленский с женой и дочерью: украинский дизайнер создал лонгслив с семьей президента

Украинский дизайнер Антон Белинский создал лонгслив со фотографией семьи президента. На фото – молодой Владимир Зеленский с женой и маленькой дочкой Александрой.

Президентом Украины Владимиром Зеленским гордится весь мир, а украинские бренды наносят фото на одежду. Да, бренд Gepur уже создал футболку с обложкой президента из итальянского Vanity Fair. Еще одно изделие с Зеленским представил знаменитый дизайнер Антон Белинский.

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На Пасху, 24 апреля, дизайнер вместе с волонтерской организацией провел благотворительную акцию.

В "Городской парикмахерской" Антон Белинский представил благотворительный дроп. В него вошел знаковый лонгслив в фиолетовые цветы с особым принтом. На фотографии – молодая семья президента Украины. Владимир Зеленский вместе с женой Еленой счастливые и улыбающиеся держат на руках маленькую дочь Александру.



Антон Белинский создал лонглей с семьей Зеленского / Фото из инстаграммы



Антон Белинский создал лонглей с семьей Зеленского / Фото из инстаграммы

Средства от проданных нарядов пойдут на нужды украинцев в гуманитарную организацию "Ангелы Киева". Благотворительная организация поможет пенсионерам, раненым бойцам и всем украинцам, нуждающимся в пище и лекарстве первой необходимости.