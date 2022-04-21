Вышиванка уже давно стала неотъемлемой частью гардероба. Рубашка с вышитыми символами – олицетворение нашей цветущей и сильной нации.

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Вышитая рубашка передавалась потомкам и служила оберегом его владельцу. Сегодня, как и прежде, вышитая рубашка является важной вещью для каждого украинца, особенно в такое бурное для нашей страны время.

Вышиванка – это инструмент, заявляющий о себе без слов. Пусть в светлое Воскресение Христово у нас будут на столе не только сине-желтые пасхальные яйца, но и наш главный оберег и самый дорогой сердцу для каждого украинца такой элемент гардероба, как вышитая рубашка или вышитое платье.

С денимом

Вышиванка очень легко вписалась в городской гардероб, поэтому сочетание изделия с джинсами выглядит довольно стильно и эффектно. Удачно сочетаются с вышитой рубашкой не только классические голубые джинсы, но и белые денимовые изделия или широкие черные джинсы. До стилизации джинсов с рубашкой выбирайте не только лоферы, но и кроссовки или туфли-лодочки на каблуке.

Платье-вышиванка соло

Многие бренды и магазины с вышиванками имеют в своем ассортименте огромный выбор платьев в самых разных цветах. Свою любовь к этим изделиям показывает мама известного изобретателя – Мэй Маск. В платьях-вышиванках часто появляется телеведущая Катя Осадчая и многие другие знаменитости. Весной платье прекрасно сочетается с сапогами-козаками и кожанкой.

С брюками

Сочетание вышиванки с брюками – наиболее классический вариант. Если раньше фасоны брюк придавали строгости такому образу, то сейчас брюки палаццо или кожаные изделия лишь подчеркнут эффектный образ и помогут создать стильный образ.

С юбкой