Владимир Зеленский надел оригинальную вышиванку от бренда Etnodim

Президент Украины Владимир Зеленский на торжественной церемонии поднятия флага в Киеве появился в вышиванке от бренда Etnodim.

Глава государства не изменяет своему стилю, поэтому в очередной раз выбрал цвет хаки, пишет 24 Канал. Похоже, у Владимира Зеленского есть свой фаворит среди украинских брендов, ведь выбирает марку Etnodim уже не впервые.

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На День Флага, который украинцы празднуют 23 августа, в канун Дня Независимости, президент избрал для себя вышиванку "Vidsich". Это прямая рубашка с воротником-стойкой. Воротник, пилочка и манжеты украшены вышивкой.

На вышиванке изображены орнаменты ровного креста, булавы, мечи, дубовые листья и стилизованный герб. на сайте бренда Etnodim отмечают, что эти орнаменты несут в себе символы смелости, крепости, борьбы и исторического пути Украины. Стоит такая вышиванка – 4400 гривен. Вышиванку президент Украины завершил штанами цвета хаки и кроссовками.



Владимир Зеленский в вышиванке от Etnodim / Фото из Офиса Президента



Владимир Зеленский в вышиванке от Etnodim / Фото из Офиса Президента

Вышиванки Зеленского от Etnodim

В своем гардеробе у президента Украины еще две уникальные вышиванки от украинского бренда Etnodim.

Одну из них глава государства надел в прошлом году на День вышиванки. Президент избрал льняную вышиванку прямого силуэта под названием Velych. Вышиванка была украшена орнаментом дубовых листьев, что символизирует мужскую энергию и силу, также символизирует долголетие и терпение.



Вышиванка Зеленского от бренда Etnodim / Фото с Instagram президента

Вторую вышиванку Зеленский надел в этом году на Пасху. Он примерил вышиванку темного цвета с символами Киевской Руси. На вышиванке изображены трезубец и герб княжества, мечи, означающие мужество и борьбу. Внизу по центру вышита пшеница и ветки калины.



Вышиванка Зеленского от бренда Etnodim / Фото с Instagram Ukrainian Fashion Magazine