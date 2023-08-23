Глава держави не зраджує своєму стилю, тож вчергове обрав колір хакі, пише 24 Канал. Схоже, Володимир Зеленський має свого фаворита серед українських брендів, адже обирає марку Etnodim вже не вперше.

До теми Це символ гордості, – Олена Зеленська у вишуканій вишиванці привітала з Днем прапора України

На День Прапора, який українці святкують 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, президент обрав для себе вишиванку "Vidsich". Це пряма сорочка з коміром-стійкою. Комір, пілочка та манжети оздоблені вишивкою.

На вишиванці зображені орнаменти рівного хреста, булави, мечі, дубове листя та стилізований герб. На сайті бренду Etnodim зазначають, що ці орнаменти несуть в собі символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України. Коштує така вишиванка – 4400 гривень. Вишиванку президент України довершив штанами кольору хакі та кросівками.



Володимир Зеленський у вишиванці від Etnodim / Фото з Офісу Президента



Володимир Зеленський у вишиванці від Etnodim / Фото з Офісу Президента

Вишиванки Зеленського від Etnodim

У своєму гардеробі президент України має ще дві унікальні вишиванки від українського бренду Etnodim.

Одну з них глава держави одягнув минулого року на День вишиванки. Президент обрав лляну вишиванку прямого силуету під назвою Velych. Вишиванка була оздоблена орнаментом дубового листя, що символізує чоловічу енергію та силу, також символізує довголіття та терпіння.



Вишиванка Зеленського від бренду Etnodim / Фото з Instagram президента

Другу вишиванку Зеленський одягнув цього року на Великдень. Він приміряв сорочку темного кольору з символами Київської Русі. На вишиванці зображено тризуб і герб князівства, мечі, що означають мужність та боротьбу. Внизу по центру вишита пшениця й гілки калини.



Вишиванка Зеленського від бренду Etnodim / Фото з Instagram Ukrainian Fashion Magazine