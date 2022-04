С трезубцем и флагом Украины: патриотические шелковые платки от украинских брендов

Украинские бренды не только помогают финансовому ВСУ, но и создают патриотические коллекции. Какие бренды создают патриотические шелковые платки – смотрите дальше.

Украину захватил не только сине-желтый бум во все вещи, но и мода на патриотические вещи. Теперь каждая украинка в своем гардеробе хочет иметь худые со знаменитой надписью "Добрый вечер, мы из Украины", приобрести футболку с гербом, или примерить на себе костюм с синим худыми и желтыми брюками.

Если же вы любите шелковые платки – советуем вам присмотреться к нескольким украинским брендам, имеющим в своем арсенале изделия с патриотической символикой.

Lady Di Atelier

Во львовском бренде Lady Di Atelier работают люди с инвалидностью и "солнечные дети". Они рисуют масляными красками картины, а бренд выпускает шелковые платки с этими удивительными изображениями.

Платок с церковными мотивами и изображением карты Украины в национальных цветах нашего флага создала женщина с пороком слуха. Бренд также презентовал платок в сине-желтых цветах "Мое имя – Украина".

Shpalta

Бренд Shpalta производит шелковые платки с патриотической символикой и изделия с изображением достопримечательностей Украины. В коллекции можно найти платки с гербом Украины и сине-желтые изделия с голубями, символами мира.

Недавно в коллаборации с брендом Morgental вышел платок с рисунком голубки и надписью "Ukraine is the capital of dignity and freedom" ("Украина – столица достоинства и свободы").

OLIZ

Киевский бренд OLIZ создал патриотическую коллекцию, в которую вошли шелковые платки. Основательница бренда Кристина Зборошенко также представила шелковый платок "Вольные" в желто-синих цветах и ​​"Безгранично патриотический" в цветах украинского флага. На сайте бренда самое дешевое изделие можно приобрести за 2500 гривен. Половину заработанных средств киевский бренд OLIZ передает на нужды ВСУ.