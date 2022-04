З тризубом та прапором України: патріотичні шовкові хустки від українських брендів

Українські бренди не лише допомагають фінансово ЗСУ, але й створюють патріотичні колекції. Які бренди створюють патріотичні шовкові хустки – дивіться далі.

Україну захопив не лише синьо-жовтий бум на всі речі, але й мода на патріотичні речі. Тепер кожна українка у своєму гардеробі хоче мати худі зі славнозвісним надписом "Доброго вечора, ми з України", придбати футболку з гербом, або ж приміряти на собі костюм з синім худі та жовтими штанами.

Якщо ж ви любите шовкові хустки – радимо вам придивитися до кількох українських брендів, які мають у своєму арсеналі вироби з патріотичною символікою.

Lady Di Atelier

У львівському бренді Lady Di Atelier працюють люди з інвалідністю та "сонячні діти". Вони малюють олійними фарбами картини, а бренд випускає шовкові хустки з цими надзвичайними зображеннями.

Хустку з церковними мотивами та зображенням мапи України в національних кольорах нашого прапора створила жінка з вадою слуху. Бренд також презентував хустку в синьо-жовтих кольорах "Моє ім’я – Україна".

Shpalta

Бренд Shpalta виробляє шовкові хустки з патріотичною символікою та вироби із зображенням історичних пам’яток України. У колекції можна знайти хустки з гербом України та синьо-жовті вироби з голубами, що є символами миру.

Нещодавно в колаборації з брендом Morgental, вийшла хустка з малюнком голубки та надписом "Ukraine is the capital of dignity and freedom" ("Україна – столиця гідності і свободи").

OLIZ

Київський бренд OLIZ створив патріотичну колекцію, до якої увійшли шовкові хустки. Засновниця бренду Христина Зборошенко також представила шовкову хустку "Вільні" в жовто-синіх квітах та "Безмежно патріотичну" в кольорах українського прапора. На сайті бренду найдешевший виріб можна придбати за 2500 гривень. Половину зароблених коштів київський бренд OLIZ передає на потреби ЗСУ.