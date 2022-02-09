Взрывное комбо: Леони Ганне прогулялась по Нью-Йорку в кедах и длинной шубе – атмосферные фото

Популярная немецкая инфлюенсер любит стильно одеваться. Звезда стритстайла продемонстрировала эффектный зимний look на Манхэттене.

В Нью-Йорке начинается Неделя моды. В один из самых больших городов мира съезжаются звезды стритстайла, фэшионисты и модницы на показы известных брендов.

Читайте также В черно-красных аутфитах: Джоди Комер и Сандра О пришли на премьеру сериала "Убивая Еву"

Леони Ганне впервые за 2 года прилетела в Америку. В пандемию коронавируса девушка путешествовала по Европе, впрочем, только сейчас решилась пересечь океан для модных показов.

Немецкая блогер очень ждала этой поездки, поэтому подготовила немало образов, в которых будет поражать не только свою 4-миллионную аудиторию, но и американский стритстайл.

Модница обладает безупречным вкусом и сделала эффектную стилизацию шубы и кедов, получив в результате взрывное комбо.

Образ Леони Ганне в Нью-Йорке

33-летняя блондинка сделала атмосферные фото в самом популярном районе Нью-Йорка – на Манхэттене. Она позировала на фоне бизнес-центров в стильном виде. Любительница уличных фотографов примерила укороченную молочную водолазку, которую соединила с серыми широкими джинсами.

Сверху Леони надела светло-коричневую шубу с массивной линией плеча. Ее образ дополнили бело-коричневые кеды от Nike и лимонная сумка Christian Dior Lady D.



Поразительный образ Леони Ганне / Фото из инстаграма блогера

Поразительный образ Леони Ганне / Фото из инстаграма блогера

Поразительный образ Леони Ганне / Фото из инстаграма блогера