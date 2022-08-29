Вышиванки на 1 сентября: список магазинов с лучшими изделиями для школьников

Уже через несколько дней ученики будут спешить на школьную линейку – одно из самых важных и торжественных событий школьников. На это символическое событие учащиеся одевают в нарядный наряд, но чаще всего одевают предмет национальной одежды – вышиванку. Какую рубашку купить на 1 сентября и где купить – читайте в материале.

Вышиванка на учениках всегда выглядит довольно празднично и изысканно, пишет 24 канал. Маленькие и большие украинцы обожают вышиванки, поскольку они являются важнейшим элементом нашей культуры. Вышиванку считают оберегом украинской нации.

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Традиционно учебный год начинается со школьной линейки. Первый звонок призывает к обучению и маленьких первоклассников и взрослых выпускников. На 1 сентября учащиеся одевают не только школьные формы и белые рубашки, но и вышиванки.

Во время войны вышиванки для нас стали особенно ценными и важными, ведь это наш "вышитый код нации". Вышиванка стала предметом гордости и оберегом украинцев.

Сегодня стало очень просто приобрести вышиванку и для взрослых, и для детей, поскольку магазины предлагают широкий выбор нарядов на любой вкус. Рубашка с вышивкой – это яркая вещь, лучше всего иллюстрирующая духовную ценность и единство народа. Все большее количество родителей хотят видеть своих детей на школьной линейке именно в вышиванке. Тем более молодое поколение с удовольствием носит национальную одежду.

Относительно материала, выбирайте натуральные ткани, ведь детям у них должно быть практично и комфортно. Вышиванки из льна считаются самыми качественными. Лен обладает гигроскопическими свойствами, благодаря чему хорошо поглощает влагу. Поэтому ребенку будет комфортно даже в теплый день, когда тело потеет.

Редакция Fashion 24 подготовила подборку лучших магазинов, предлагающих вышиванки с разнообразными орнаментами, фасонами и цветами. Среди ассортимента детских вышиванок вы найдете как традиционные красно-черные модели на белом полотне, так и эксклюзивные изделия с необычными техниками, отделкой или дизайнерскими решениями.

Вышиванки для всей семьи

Вышиванки для первоклассников

Вышиванки для старшеклассников