Как выглядеть дорого: лучшие образы с твидовым жакетом и джинсами

Твидовый жакет, который ввела в моду Коко Шанель, никогда не становился антитрендовым или забытым элементом гардероба, впрочем, в этом году он станет настоящим хитом. Одевая твидовый жакет с базовыми голубыми джинсами, вы получите невероятно эффектный образ, который будет дорого выглядеть.

Твидовый жакет – это вневременная единица в гардеробе. Она самостоятельно работает и отнимает в образе все внимание на себя. Плотная ткань добавляет жакету дороговизны, поэтому все образы будут автоматически выглядеть элегантно.

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Фактурные двухбортные блейзеры без воротника с эффектными пуговицами отлично сочетаются с базовыми джинсами и лаконичным обувью.

Весной твидовые жакеты служат великолепной альтернативой бомберам или джинсовым курткам благодаря теплому материалу.

От появления первого твидового жакета прошло более 100 лет, а эта универсальная и элегантная вещь становится все популярнее. Fashion-инфлюэнсерки стилизуют молочный жакет с черными джинсами и балетками, с блузой и белыми брюками или с широкими джинсами.

Преимущественно все одевают к жакету с джинсами балетки с бантиками от Chanel, чтобы передать своим образом дух классического образа Модного французского дома.

Твидовые вещи перестали быть монополией только бренда Chanel, поскольку его начали добавлять в свои коллекции многие бренды, впрочем все равно у всех твид ассоциируется только с Коко Шанель.

Кроме джинсов или брюк, твидовый жакет можно дополнять мини-юбкой из той же ткани, если хотите создать изысканный look.