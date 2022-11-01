Как выбрать пальто с учетом внешних особенностей: ценные советы

Осень – идеальное время для покупки пальто. Впрочем, красивого цвета и фасона недостаточно для того, чтобы оно хорошо село по фигуре. Следует знать ваши привлекательные стороны и недостатки, и только тогда покупать вещь, которая прослужит вам много лет.

По крою и длине выделяют следующие пальто: однобортные, двубортные, с запахом на поясе, длинные, короткие и средней длины.

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– Пальто-халат подходит девушкам с активными бедрами и с типом фигуры "песочные часы".



– Прямое пальто мужского кроя идеально подойдет обладательницам активных плеч.



– Двухбортное пальто лучше избегать обладательницам активного животика; за счет двух рядов пуговиц такая модель визуально расширяет талию.



–Однобортное пальто подходит всем типам фигуры; но если пальто имеет карманы на уровне бедер, такая модель не подойдет обладательницам активных бедер.

– Пальто со спущенной линией плеча, а также модели с гиперболизированными плечами или погонами помогут скорректировать активные бедра. Девушкам с активными плечами рекомендуется избегать бедных фасонов.



Выбирайте модели с высоким процентом шерсти или кашемира. Пальто с таким составом согреет в холодное время и, при правильном уходе, будет долго выглядеть как новое.



Чтобы пальто держало тепло и согревало осенью и зимой, следует выбирать модели с подкладкой. Рекомендуется избегать подкладки из полиэстра, так как такая вещь точно не спасет от холода.



Стильные пальто на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные пальто на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные пальто на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные пальто на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные пальто на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные пальто на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные пальто на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные пальто на осень 2022 / Фото с Instagram