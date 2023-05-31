Для летнего сезона из льна шьют блузки, платья, костюмы и вышиванки. Также он используется для домашнего текстиля. По своему виду и характеристикам лен довольно специфический, поэтому рассказываем вам о его преимуществах и недостатках.

Читайте также Самые модные шорты лета 2023: эффектные модели, которые освежат ваш гардероб

Преимущества льна

В леновом наряде тело "дышит"

Ткань из льна помогает телу "дышать", поскольку эта натуральная ткань обеспечивает доступ воздуха к телу. В одежде из льна вам никогда не будет жарко. К примеру, льняные рубашки охлаждают и создают вокруг тела прослойку охлажденного воздуха. Даже под палящим солнцем, эта ткань на ощупь останется холодной.

Надежный барьер

Лен является гигроскопичным материалом. Он достаточно быстро отводит влагу от тела, выделение которого невозможно в жаркую погоду. Но, несмотря на это, ткань не остается мокрой надолго. Вещи из льна быстро высыхают и улетучивают жидкость из волокон. Сшитая одежда из льна является надежным препятствием образованию парникового эффекта.

Естественная крепость

Леновые волокна обладают достаточно высокой степенью прочности. Благодаря возможности режима деликатной стирки и отпаривателей, потребители могут сохранить наряд из льна на длительный срок.

Целебные свойства

В одежде из льна достаточно комфортно и удобно. Это одна из самых полезных тканей. Лен обладает бактерицидными свойствами, останавливает развитие бактерий, вызывающих неприятный запах пота на коже и сводящее к минимуму образование кожных заболеваний, которое спровоцирует повышенное потоотделение.

Отражающий свет

Серый – это натуральный оттенок льняных тканей. В большинстве случаев производители используют красители и освещение, отбеливая изделия до нежно-бежевых тонов и придавая им яркие или пастельные оттенки. Как правило, льняная одежда создается в светлой цветовой гамме, благодаря чему служит отличным "зеркалом" для солнечных лучей, отводя их от тела.

Недостатки льна

Лен очень сильно мнется. Даже легкое прикосновение к одежде вызывает появление складок. Отпаренная и идеальная вещь в процессе надевания может приобрести совсем непризентабельный вид.

При несоблюдении условий стирки и утюжка одежда может уменьшиться на несколько размеров. Чтобы избежать нежелательного результата, нужно внимательно относиться к вещам и четко выполнять все рекомендации по уходу, которые указал производитель.

Вещи из льна достаточно универсальны, поэтому их можно комбинировать с джинсами, кожаным нарядом, шелком, шифоном, синтетическими тканями. Надевайте льняные изделия на прогулку, свидание, в офис или кафе.