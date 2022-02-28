"Впечетлена вами": Белла Хадид пожертвует часть своих заработков на помощь Украине

Американская модель Белла Хадид вместе со всеми другими звездами выразила свою поддержку Украине. Она отметила, что передаст деньги украинцам на срочные нужды.

Знаменитая манекенщица Белла Хадид поддержала Украину и осудила действия главаря Кремля Путина. Модель эмоционально выразилась, что война и насилие никому не выгодны, и из-за нее страдают невинные люди.

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В своем инстаграм-сторис она отметила, что пожертвует часть заработков, которые она получила с Недели моды. Американка направит деньги на гуманитарную помощь украинским организациям.

Многие модели обвинялись в том, что они дефилировали подиумом в то время, когда Украину обстреливали российские наемники. Белла Хадид объяснила, что это ее работа, но она всем сердцем поддерживает Украину и даже увлекается нами.