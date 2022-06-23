Внука хранила на чердаке платье бабушки, которое сшил Кристиан Диор в 1949 году: щемящая история

Аделина Виннинг 25 лет хранила платья бабушки на чердаке, ведь не знала, куда она может одеть такую вещь. Пользователи ей подсказали, что платье очень дорогое и созданное самим Кристианом Диором.

В конце апреля 36-летняя Аделина Виннинг опубликовала в сети видеоролик в платье Dior, принадлежавшем ее покойной бабушке. Это платье девушка держала на чердаке почти 25 лет.

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Девушка показала винтажную вещь в Tik Tok, быстро набравшего трендов. Ролик набрал около 8 миллионов просмотров и более 8 тысяч комментариев. Особое внимание на платье Аделина уделила тогда, когда ей написал историк моды и аукционист, давший понять всю ценность винтажного предмета Dior.

История получения платья Dior

Девушка рассказала, как она унаследовала черное платье из шелка и бархата от французского модного дома Dior. После смерти бабушки и дедушки, ее мать посетила имение во Франции, привезя платье для внучки.

Аделина отметила, что эта вещь годами хранилась на чердаке, ведь она не знала, на какое событие может ее одеть.



Аделина Виннинг платья от Dior / Фото с инстаграммы

Историк моды о платье Dior

Историк моды Генри Уилкинсон из Лондона, специализирующийся на исследованиях и реставрации винтажной моды, опираясь на этикетку, предположил, что это раннее произведение Кристиана Диора, а другие детали дали дополнительные подсказки.

Силуэт песочных часов напоминал его революционный "Новый образ", начавшийся в 1947 году,

– отметил Уилкинсон.

Зигзагообразное украшение винтажного платья без бретелей помогло ему заключить, что это платье было из осенне-зимней коллекции Dior 1949 года, когда одежда по-прежнему была разработана самим основателем.

Уилкинсон также отметил, что подобный дизайн был выставлен в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 1986 году.

Заинтригованный историей платья, Уилкинсон связался с девушкой в Instagram и, раскрыв его происхождение, посоветовал ей застраховать платье.

"Генри посоветовал мне оценить платье моей бабушки и связал меня с аукционом Кэрри Тейлор в Лондоне. В нынешнем состоянии платье стоит от 30 000 до 35 000 фунтов стерлингов (от 36 700 до 42 800 долларов)", – рассказала девочка.



Бабушка девушки в платье от Dior / Фото с Insider