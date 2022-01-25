Внучка Грейс Келли открыла показ Chanel верхом на лошади: фото с фантастического показа

Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги открыла показ Chanel. Она выехала на подиум верхом на лошади.

В Париже продолжается Неделя Высокой моды. 25 января свою кутюрную коллекцию показал бренд Chanel. 35-летняя Шарлотта стала амбассадором бренда Chanel в 2020 году. Ее мать была хорошей подругой и музой легендарного креативного директора Карла Лагерфельда.

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Когда-то Шарлотта в подростковом возрасте занимала первые места на показах французского Модного дома, а теперь на нее пришли посмотреть такие знаменитости как Анна Винтур, Фаррелл Уильямс, Марго Робби, Ванесса Паради, Кароль Буке, София Коппола.

Шарлотта Казираги выехала на подиум верхом на лошади. Она продемонстрировала на себе твидовый жакет, лосины и жокейские сапоги. Довершал образ специальный шлем для верховой езды.

Феерическое появление наследницы на трон Монако состоялось в Большом дворце Эфемер на Марсовом поле. Шарлотта является опытной всадницей, поэтому именно ей доверили роль открывать показ таким экстравагантным способом.



Кутюрная коллекция Chanel / Фото из Book Business Art Fashion

В новой коллекции креативный директор бренда Виржини Виар уделила внимание твидовым платьям-жакетам. В вечерней линейке она сделала акцент на пропорциях, создав акцент на заниженной талии. Палитра собрана в классических и спокойных цветах.

А вот макияж моделей был совсем непривычный. Визажисты создали всем насыщенный и выраженный мейк из черных теней.

В конце показа вышла модель в свадебном платье. В ее руках был букет из темно-синих цветов в знак уважения актера Гаспара Ульеля, который погиб 18 января, после неудачного катания на лыжах.



Кутюрная коллекция Chanel / Фото из Book Business Art Fashion



Кутюрная коллекция Chanel / Фото из Book Business Art Fashion

Кутюрная коллекция Chanel / Фото из Book Business Art Fashion

Кутюрная коллекция Chanel / Фото из Book Business Art Fashion



Кутюрная коллекция Chanel / Фото из Book Business Art Fashion



Кутюрная коллекция Chanel / Фото из Book Business Art Fashion



Кутюрная коллекция Chanel / Фото из Book Business Art Fashion



Кутюрная коллекция Chanel / Фото из Book Business Art Fashion