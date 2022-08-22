Владимир Зеленский надел невероятную вышиванку в стиле милитари: где ее можно купить

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа наградил выдающихся украинцев отличием "Национальная легенда Украины". На церемонию глава государства надел невероятно стильную вышиванку цвета хаки со своеобразным орнаментом.

Владимир Зеленский, который с начала войны одевается в наряд цвета хаки, выбрал для себя вышиванку от украинского бренда Indposhiv.

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Авторскую рубашку выпустили ко Дню вышиванки, который отмечали в Украине 19 мая. Ее создал бренд Indposhiv и дизайнер Катя Возианова. В основе вышивки произведения художницы белорусского происхождения Руфины Базловой, которая положила начало направлению протестной вышивки.

В своем-инстаграмме профиле бренд Indposhiv отмечает, что 24 февраля мастер разместила первую фотографию в поддержку Украины, а в марте появилась целая серия, иллюстрирующая стойкость и несокрушимость духа украинцев, которая и легла в основу орнамента.

На вышивке изображены мужчина и женщина, которые держатся за руки, как символ несокрушимости всех украинцев. Также на вышивке танки, БТРы и цветы с деревьями, которые пророчат на нашей земле, несмотря ни на что.

Владимир Зеленский завершил вышиванку цвета хаки черными брюками карго и любимыми кроссовками Saucony.



Владимир Зеленский в вышиванку от украинского бренда Indposhiv



Владимир Зеленский в вышиванку от украинского бренда Indposhiv

Участие в церемонии награждения выдающихся украинцев отличием "Национальная легенда Украины" также приняла первая леди Елена Зеленская. Она надела белоснежную вышиванку, вышитую белыми нитями. Такая вышиванка называется «полтавской» и считается одной из самых сложных техник в вышивке.

Образ Елены Зеленской дополняла черная юбка меди и белоснежные туфли-лодочки. Стилистки вложили волосы первой леди в легкие локоны, сделали нежный макияж и довершили look ожерельем из белого жемчуга.



Владимир Зеленский в вышиванку от украинского бренда Indposhiv

"Эта награда, начатая год назад, несмотря на непродолжительную историю, имеет важное значение и цель. Это должное чествование со стороны государства своих талантов, гениев, героев. Тех, кто среди нас, и мы должны их замечать. Тех, кого с нами, к сожалению , уже нет, но мы должны их помнить", – подчеркнул Владимир Зеленский.

В этом году отличием "Национальная легенда Украины" награждены девять украинцев, трое из них - посмертно.



Владимир Зеленский в вышиванку от украинского бренда Indposhiv