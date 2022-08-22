Володимир Зеленський, який від початку війни одягається у вбрання кольорі хакі, обрав для себе вишиванку від українського бренду Indposhiv.

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Авторську сорочку випустили до Дня вишиванки, який відзначали в Україні 19 травня. Її створив бренд Indposhiv та дизайнерка Катя Возіанова. В основі вишивки твори художниці білоруського походження Руфіни Базлової, яка започаткувала напрямок протестної вишивки.

У своєму інстаграм-профілі бренд Indposhiv зазначає, що 24 лютого майстриня розмістила першу світлину на підтримку України, а в березні з’явилася ціла серія, що ілюструє стійкість та незламність духу українців, яка і лягла в основу орнаменту.

На вишивці зображений чоловік та жінка, які тримаються за руки, як символ незламності всіх українців. Також на вишивці танки, БТРи та квіти з деревами, які проростають на нашій землі попри все.

Володимир Зеленський довершив вишиванку кольору хакі чорними штанами карго та улюбленими кросівками Saucony.



Володимир Зеленський у вишиванці від українського бренду Indposhiv



Володимир Зеленський у вишиванці від українського бренду Indposhiv

Участь у церемонії нагородження видатних українців відзнакою "Національна легенда України" також взяла перша леді Олена Зеленська. Вона одягнула білосніжну вишиванку, яка вишита білими нитками. Така вишиванка називається «полтавською» та вважається однією з найскладніших технік у вишивці.

Образ Олени Зеленської доповнювала чорна спідниця міді та білосніжні туфлі-човники. Стилістки вклали волосся першої леді у легкі локони, зробили ніжний макіяж та довершили look намистом з білих перлин.



Володимир Зеленський у вишиванці від українського бренду Indposhiv

"Ця нагорода, започаткована рік тому, попри нетривалу історію має важливе значення та мету. Це належне вшанування з боку держави своїх талантів, геніїв, героїв. Тих, хто поміж нас, і ми маємо їх помічати. Тих, кого з нами, на жаль, уже немає, але ми повинні їх пам’ятати", – наголосив Володимир Зеленський.

Цього року відзнакою "Національна легенда України" нагороджено дев’ятьох українців, трьох із них – посмертно.



Володимир Зеленський у вишиванці від українського бренду Indposhiv