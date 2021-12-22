Виктория Бекхэм показала актуальные зимние свитера на зиму из собственной коллекции: яркие фото

Британский модельер Виктория Бекхэм имеет в своем гардеробе многое от знаменитых модных брендов, однако чаще всего она показывает на себе наряд собственной марки. Знаменитость поделилась с поклонниками в сети любимыми свитерами.

Виктория Бекхэм – икона стиля. Жена известного футболиста часто демонстрирует стильный наряд, вдохновляющий многих модниц со всего мира.

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Ранее знаменитость показала в сети свое любимое платье из коллекции весна – лето 2022, а теперь примерила 3 ​​самых любимых свитера из собственной коллекции.

Жена легендарного футболиста любит яркие элементы гардероба, поэтому показала своей аудитории цветные свитера, способные поднять настроение в пасмурный зимний день.

Свитерам в трех цветах Виктория Бекхэм посвятила даже отдельное пост. Она показала на себе изделия из сине-белых, красно-белых и голубовато-белых ниток. Знаменитость написала, что ничто другое не говорит о Рождестве, как блестящий люрекс.

Также дизайнер показала интересный свитер в цветные полоски. Изделие в черную, желтую и красную полоску идеально подойдет под голубые джинсы или черную карандашную юбку.

Виктория Бекхэм показала любимые свитера на зиму / Фото с инстаграм-сторис

Третьим любимым свитером Виктории Бекхэм стало уютное красное изделие с горловиной. Свитер выполнен с трендовой "косой", часто встречающейся в зимних изделиях.



Виктория Бекхэм показала любимые свитера на зиму / Фото с инстаграм-сторис

Модельер также уделила отдельный пост фотографии в розовом свитере. Виктория призналась, что этот цвет просто пленил ее сердце.

Свитер выглядит так замечательно в сочетании с яркими блестками, но мне нравится, что его очень просто носить с винтажным денимом,

– отметила дизайнер.

Виктория Бекхэм показала любимые свитера на зиму / Фото из инстаграма