Представительница на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022" опубликовала в своем инстаграме фотографию в платье, отметив, что фотография была сделана для рекламы наряда Guess.

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Для рекламной фотосессии популярного американского бренда Виктория Апанасенко позировала в белом корсетном платье длины мини с коротким рукавом и коричневых перчатках.

Вероятно, съемка проходила в Венеции на катере. Стилисты сделали для модели эффектную прическу, а визажисты подчеркнули красоту насыщенным макияжем с акцентом на темно-коричневые тени на веках и губной помадой того же оттенка.

Кампейн для бренда Guess снимал дуэт фотографов из Донецка Виктория и Саида "Vicoolya&Saida", которые работают вместе. Фотографы живут и работают в Европе. Это уже не первый раз они приобщаются к рекламным съемкам бренда. В их портфолио есть также другие известные марки, для которых они делали фотосъемки нарядов.

Что известно об Анастасии Апанасенко

Через некоторое время после конкурса "Мисс Вселенная" в феврале 2023 года Виктория Апанасенко рассказала, что состоит в отношениях. В марте того же года модель вышла замуж, впрочем своего мужа рассекретила только недавно. Им оказался украинский чиновник Александр Бортняков, который работает заместителем министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли.