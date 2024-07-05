Одна пара обуви, которая будет популярной всегда: как она выглядит

Независимо от трендов, из года в год в моде остается одна пара обуви, которая не теряет популярности. Эту обувь любят все –от модниц до знаменитостей.

Летом очень важен комфорт, поэтому обувь выходит на первый план, пишет Fashion 24. Если весной хитом были балетки, то уже летом на первый план выходят вьетнамки. Они всегда оставались актуальными, впрочем летом является незаменимой обувью к любому наряду.

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Какие вьетнамки в моде в 2024 году

Среди вьетнамок в моде преобладает минималистичный дизайн вьетнамок, который выглядит просто и актуально. Важным также является то, чтобы подошвы для анатомического комфорта были мягкими и удобными. Шарма могут добавлять дополнительные акценты или фасоны, как вот вьетнамки в греческом стиле.

Вьетнамки уже давно перешли из пляжной обуви в городскую и прекрасно дополняют собой даже классические костюмы. Ведущие модницы дополняют вьетнамками футболки поло с палаццо и широкие джинсы с маскулинными жакетами.

Обувь в виде подошвы с перепонкой между пальцами можно найти различных фасонов: кожаные, из резины, плетеные, на платформе, с широкими дутыми перепонками или на маленьких каблуках kitten heels. Все они актуальны в летнее время. Остается только среди всего многообразия выбрать то, что подходит именно вашему стилю.

Для тех модниц, которые имеют в гардеробе больше классического и кэжуального наряда, советуем выбирать вьетнамки белого, черного или карамельного цвета, а вот тем девушкам, которые предпочитают яркие цвета, советуем остановиться на эффектной обуви красного или голубого цвета.

Любые идеи для стилизации вьетнамок ищите на инстаграм-страницах модных инфлюенсеров. На своем примере они покажут вам, что именно стоит одевать этим летом.