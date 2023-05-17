Босоножки "танга" – самая красивая обувь на лето 2023: эффектные примеры

Классическая версия вьетнамок, которые мы одеваем всегда на пляж, а с недавних пор применяем и для городских прогулок, поднялась еще выше, и теперь в моду входят вьетнамки на каблуке с минималистическими ремешками.

Вьетнамки на каблуке олицетворяют минимализм и эстетику 1990-х годов. Такую обувь называют босоножками "танга". На подиуме они появлялись в разные сезоны на протяжении 2000-х годов. В коллекции Chanel Resort 2012 года Карл Лагерфельд сделал их единственной обувью в коллекции.

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Бренд Miu Miu представил вьетнамки на каблуке в коллекции весна-лето 2023. Миучча Прада представила землянистый цвет, черный и даже розовый, который сейчас начинает набирать популярность.



Трендовые босоножки "танга" на лето 2023 / Фото с Vogue

Во время показа бренда Coperni, на котором Белла Хадид была "одета" вживую в платье, созданное с помощью аэрозоля, модели также ходили по подиуму в босоножках "танга". Дизайн обуви варьировался от прорезиненной платформы до каблука. Бренд представил черный и красный цвет, который на подиуме стал базовым для этих босоножек.



Трендовые босоножки "танга" на лето 2023 / Фото с Vogue

Креативный директор бренда Saint Laurent Энтони Ваккарелло в своей коллекции для летнего сезона предложил босоножки на очень высоких шпильках. Среди разных минималистических моделей черного цвета, были и босоножки "танга", которые завязывались на лодыжке.



Трендовые босоножки "танга" на лето 2023 / Фото с Vogue

Burberry также представил на подиуме вьетнамки на каблуке, завершив ими образ с длинной кожаной юбкой макси и курткой оверсайз.



Трендовые босоножки "танга" на лето 2023 / Фото с Vogue

Босоножки "танга" обожает американская модель Кендалл Дженнер. Она использует их для обычных выходов и даже во время вечерних светских выходов.



Трендовые босоножки "танга" на лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовые босоножки "танга" на лето 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые босоножки "танга" на лето 2023 / Фото из Pinterest

Такие босоножки могут стать главной обувью на летний сезон, поскольку прекрасно сочетаются с базовыми вещами – футболкой и джинсами и вместе с минималистическими платьями.