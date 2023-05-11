Если вы выберите модель, которая идеально подойдет к вашему стилю, то можете быть уверены в создании десятков образов. Кроме того, не менее важную роль играет цвет. Черная обувь подходит и под классические цвета наряда, и под яркие.

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Как выглядят модные босоножки черного цвета на лето – смотрите в материале.

Вьетнамки на каблуке

Такая обувь хорошо подходит для городского гардероба. Выбирайте лаконичные модели на танкетке или на аккуратном маленьком каблуке kitten-heels. Носите их с джинсами и белой рубашкой оверсайз или с трикотажными платьями на примере Алессандры Амбросио.



Модные босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Босоножки на танкетке

Обувь на танкетке снова возвращается в моду. Они долгий период отсутствовали, а теперь снова стали самой желанной обувью звезд стритстайла. Такие босоножки добавят вам несколько сантиментров роста, оставаясь при этом удобной обувью каждый день.



Модные босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Босоножки с тонкими перемычками

Этим летом нас ждет возвращение культовых босоножек с тонкими ремешками, которые носила Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс и город". Едва заметные перепонки смотрятся на ноге очень изысканно и стильно. Стилизуйте их так, как это сделала Кендалл Дженнер и получите безупречный аутфит.



Модные босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Черные босоножки на плоской подошве

Такие босоножки очень удобны и идеально подойдут для повседневной носки. Обратите внимание на обувь со спортивными ремешками, биркенштоки и практичные черные слайдеры. Комбинируйте босоножки на плоской подошве с брючными костюмами, джинсами и платьями.



Модные босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Босоножки с декором

Обувь на высоком каблуке с красивым декором можно днем носить в образе total-denim, а вечером надевайте платья на одно плечо или коктейльные платья. Декоративными элементами могут быть объемные бутоны роз, скульптурные каблуки или камни.



Модные босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue

Босоножки на платформе

Такие босоножки подходят для тех, кто хочет прибавить себе рост. В таком случае ремешок вокруг лодыжки обязателен, поскольку он будет прочно фиксировать обувь на ноге.



Модные босоножки на лето 2023 / Фото с Vogue