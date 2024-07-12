Вьетнамки –хит лета: как стильно носить летом эту обувь

Летом базовые вьетнамки на каждый день остаются в приоритете, поэтому советуем обратить внимание на несколько стильных образов, которые точно вам понравятся. Выбор вьетнамок не означает, что надо забыть об изысканных слингбеках или удобных балетках, но в жаркую пору нам без них не обойтись.

Вьетнамки не только появились в гардеробах фешиониста, их даже презентовали на подиумах известные дизайнеры. С открытой обувью девушки создают множество пляжных образов, но между тем они остаются неизменной частью городских аутфитов.

Читайте также Самые трендовые вещи сезона: топ-7 вещей, которые нужно иметь в своем гардеробе

Девушки носят вьетнамки с купальниками, шортами-бермудами, трикотажными юбками, льняными брюками или с плетеными сумками и разнообразными головными уборами. Вьетнамками даже дополняют костюмы в стиле Old Momey с жилеткой и брюками палаццо.

Открытые шлепанцы подходят для создания базовых образов на основе джинсов разных фасонов и цветов и обычных футболок или маек. Красиво смотрятся с вьетнамками сатиновые брюки, корсетные платья А-силуэта, юбки макси, трикотажные платья и тому подобное.

С наступлением жары нам не обойтись без стильных вьетнамок, в которых удобно находиться, когда температура воздуха превышает 20 градусов тепла. Стилизовать вьетнамки очень легко, поэтому на примере инфлюенсеров покажем лучшие аутфиты.

К трендовым вьетнамкам еще стоит добавить в вишлист на лето слингбеки, балетки в различных вариациях, кроссовки и лоферы. Как выглядит стильная обувь этого сезона читайте в нашем материале.