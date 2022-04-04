Вещи – полное Г: российская дизайнер назвала наряд от Chanel "отвратительным"
Французский модный бренд Chanel больше не продает свои вещи россиянкам. На этом фоне российская дизайнер назвала бренд Chanel отвратительным.
Люксовый бренд Chanel не только покинул рынок РФ, но и перестал продавать вещи лицам из России. Исключение составляют малая доля россиянок, не живущих в России. Для этого им следует подписать отдельный документ, в котором указывается, что купленная вещь не окажется на территории РФ.
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В общем, многим россиянкам отказывают в покупках, поэтому определенная доля недовольных "покупателей" уже рассеивают свое недовольство брендом. Гражданки страны-агрессора даже призывают сжигать брендовые сумки на Красной площади и планируют прибегать к другим, радикальным акциям протеста.
Свое пренебрежение французским брендом выразила российская дизайнер Вика Газинская. В телеграмм-канале она отметила, что всегда считала эту марку плохой.
"В общем, никогда не любила бренд Chanel. И всегда об этом говорила, всегда! Вещи – полное Г, устаревшие, жуткие силуэты, эта вечная потрепанная ткань. Эти вечные сто выходов на подиум и всегда одно и то же. Да, замечательные театральные шоу, да, супер маркетинг, да, гении PR, здесь только можно кричать "браво"! Но одежда – скучно, не модно, до ужаса архаично", – заявила россиянка в телеграмм-канале.
Она призывает своих соотечественников не покупать сумки Chanel, ведь бренд их таким образом унижает. Что интересно, раньше россиянка с готовностью ходила на светские мероприятия Chanel, не проявляя своего радикального недовольства от марки.
Россиянка на светском западе Chanel / Фото с Vogue
Также московская дизайнер решила рассказать всем о своем недовольстве еще одним брендом – Louis Vuitton.
"Louis Vuitton не лучше. Забрать наши картины из Пушкинского и Эрмитажа, которые так гениально собирали братья Морозовы. И держать их "пока такая ситуация"?! Вы реально все еще хотите носить Шанель и Виттон?. Женщины безвкусно носят Chanel. Всегда так было и теперь особенно", – написала россиянка.
Гражданка страны-оккупанта все-таки не смогла сдержать своего гневного порыва, присущего всем россиянам, когда им чего-то не дают или запрещают, поэтому взялась рассказывать "страшные" истории о том, как ей не нашлось места в ресторане из-за клиентов Chanel.
"Нам не дали столика, потому что ресторан был почти весь забронирован под клиентов Chanel. И мы увидели этих женщин – так вот, трэш-парад клиенток Дома был сравним, наверное, по уровню безвкусицы с награждением церемонии MTV в США. Хотя и последний "Оскар" не далеко ушел", – заявила дизайнер.