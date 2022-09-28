Готовимся к зиме: 33 варианта верхней одежды на которую нужно обратить внимание
Даже несмотря на то, что тенденции на одежду часто меняются, все равно остаются базовые вещи, которые мы носим каждый сезон. Что нужно приобрести из верхней одежды в зимний гардероб – читайте дальше.
Когда столбики термометров начнут резко опускаться на замену осенним тренчам и курткам придет совсем другая верхняя одежда – это пуховики, дубленки, теплые пальто и шубы, пишет 24 канал.
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Актуальная верхняя одежда на зиму 2022-2023
Пуховик
Пуховик является самой популярной верхней одеждой на зиму. В холодное время года он является не только стильным элементом гардероба, но и необходимой верхней одеждой. Выбирая на зиму пуховик, обращайте внимание на фасон, цвет и длину. Пуховик должен подходить под вашу шапку с шарфом, а также быть несколько oversize, чтобы вы смогли под низ одеть объемный свитер с горловиной.
Шуба
В тренде уже давно шубы из искусственного меха, поэтому на зиму выбирайте только такие модели. Если вы чаще находитесь в авто – выбирайте короткие модели, если больше времени проводите на улице – делайте ставку на длинную шубу.
Дубленка
Дубленка зимой – неотъемлемая вещь. Модницы очень любят их, ведь они не только теплые, но очень стильные. На зиму выбирайте естественную цветовую гамму – черные, коричневые или песочные. Для модных образов выбирайте короткие варианты, которые сможете сочетать с разными джинсами и кожаными брюками, а вот если хотите выглядеть изысканно – выбирайте длинные дубленки.
Теплое пальто
Теплое пальто – отличный вариант на зиму, если вам нужно иметь наряды для выходного дня. Его вы можете одевать под праздничный образ и совмещать с сапогами на каблуке. Однако помните, что оно должно быть теплым.