Для работы и свидания: 4 трендовых варианта верхней одежды на весну

Весна уже в разгаре, модницы активно обновляют свой гардероб, особенно обращают внимание на верхнюю одежду. Хочется выглядеть стильно и в то же время не мерзнуть холодными утром и вечерами.

Независимо от того, какой образ вы выберете, важно помнить о том, что мода – это не только о том, что в тренде, но и о том, что подходит вам и помогает выразить вашу личность. Ищите верхнюю одежду, которая вам нравится и позволяет вам чувствовать себя комфортно. 24 Канал подготовил подборку трендовых вариантов верхней одежды этого сезона, которые точно сделают ваш образ максимально стильным.

Не упустите Капсульный гардероб из 8 вещей, которые вы будете носить всегда: из чего он состоит

Плащ

Первая рекомендация – легкий и практичный плащ, который сможет дополнить любой образ. Эти плащи обычно сделаны из водонепроницаемых материалов и могут быть использованы в качестве обычного плаща или превращаются в жакет с помощью различных функциональных замков и карманов.



Плащ – тренд сезона / Фото Vogue

Байкерская куртка

Второй модной новинкой на этот сезон является байкерская куртка с сменными нарукавниками, которая придаст вашему образу нотки рок-н-ролла и грубости. Эта куртка может быть изготовлена из натуральной кожи или искусственных материалов, обычно имеет большое количество карманов и проемов на замках.



Байкерская куртка – тренд сезона / Фото Pinterest

Спортивная куртка с логотипами

Еще одной модной новинкой является спортивная куртка с большими логотипами и надписями в тренде этого сезона. Эти куртки могут быть изготовлены из обычных или технических материалов, имеют большой капюшон и карманы на молнии.



Спортивная куртка с логотипами – тренд сезона / Фото Pinterest

Тренч

Весенний тренч с большим воротником подойдет для любого события. Его можно соединить как с каблуками, так и с кедами. Они обычно имеют яркие цвета и оттенки, такие как лимонный, розовый и голубой.



Тренч – тренд сезона / Фото Thefashionspot

Автор: Анна Кощук