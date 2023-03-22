Незалежно від того, який образ ви оберете, важливо пам'ятати про те, що мода – це не лише про те, що в тренді, а про те, що підходить вам та допомагає виразити вашу особистість. Шукайте верхній одяг, який вам подобається та дозволяє вам відчувати себе комфортно. 24 Канал підготував добірку трендових варіантів верхнього одягу цього сезону, які точно зроблять ваш образ максимально стильним.

Не пропустіть Капсульний гардероб з 8 речей, які ви будете носити завжди: з чого він складається

Плащ

Першою рекомендацією є легкий та практичний плащ, який зможе доповнити будь-який образ. Ці плащі зазвичай зроблені з водонепроникних матеріалів та можуть бути використані як звичайний плащ або перетворюватися в жакет з допомогою різних функціональних замків та кишень.



Плащ – тренд сезону / Фото Vogue

Байкерська куртка

Другою модною новинкою на цей сезон є байкерська куртка зі змінними нарукавниками, яка додасть вашому образу нотки рок-н-ролу та брутальності. Ця куртка може бути виготовлена з натуральної шкіри або штучних матеріалів, зазвичай має велику кількість кишень і прорізів на замках.



Байкерська куртка – тренд сезону / Фото Pinterest

Спортивна куртка з логотипами

Ще однією модною новинкою є спортивна куртка з великими логотипами та написами, які є в тренді цього сезону. Ці куртки можуть бути виготовлені зі звичайних або технічних матеріалів, мають великий капюшон та кишені на блискавці.



Спортивна куртка з логотипами – тренд сезону / Фото Pinterest

Тренч

Весняний тренч з великим коміром підійде для будь-якої події. Його можна поєднати як з підборами, так і з кедами. Вони зазвичай мають яскраві кольори та відтінки, такі як лимонний, рожевий та блакитний.



Тренч – тренд сезону / Фото Thefashionspot

Автор: Ганна Кощук