Какую верхнюю одежду выбрать на Пасху: актуальная подборка на май

Весна в этом году довольно теплая, поэтому, вероятно, вам не понадобится верхняя одежда на Пасху. Но стоит учесть, что утром или поздно вечером бывает прохладно, поэтому мы рассказали о нескольких вариантах, которые можно надеть поверх праздничного образа.

На Пасху мы всегда радостно собираемся в церковь в новом и праздничном образе. Богослужения во многих храмах запланированы на ранний час, поэтому без верхней одежды не обойтись.

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Какую верхнюю одежду выбрать на Пасху

Пальто

Эта элегантная верхняя одежда сможет дополнить любой праздничный образ. Пальто считается классикой среди сезонного наряда, поэтому выбрав эту вещь – не прогадаете.

Тренч

Это отличный вариант для весны. Тренч не только защитит вас от ветра и возможных дождей, но и добавит стиля вашему образу.

Легкая куртка В зависимости от температуры, выберите легкую куртку, например, стеганую, замшевую или джинсовую. Они практичные и стильные. Также можете сделать ставку на кожанку.

Надевайте на Пасху легкую куртку / Фото из инстаграма Натальи Денисенко Бомбер Здесь важно учесть, будет ли эта верхняя одежда подходить к вашему аутфиту. Если look состоит из брюк палаццо и минималистичного верха, тогда бомбер подойдет идеально. Кардиган Если погода позволяет, вы можете выбрать кардиган. Это хороший вариант для создания комфортного и нарядного образа. Блейзер Жакет прекрасно подойдет для похода в церковь на Пасху. Комбинируйте его со штанами, юбкой или платьем.