На Великдень ми завжди радісно збираємося до церкви у новому та святковому образі. Богослужіння у багатьох храмах заплановані на ранню годину, тому без верхнього одягу не обійтися.

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Який верхній одяг обрати на Великдень

Пальто

Цей елегантний верхній одяг зможе доповнити будь-який святковий образ. Пальто вважається класикою серед сезонного вбрання, тому обравши цю річ – не прогадаєте.

Тренч

Це відмінний варіант для весни. Тренч не тільки захистить вас від вітру і можливих дощів, але й додасть стилю вашому образу.

Легка куртка Залежно від температури, виберіть легку куртку, наприклад, стьобану, замшеву або джинсову. Вони практичні і стильні. Також можете зробити ставку на шкірянку.

Одягайте на Великдень легку куртку / Фото з інстаграму Наталки Денисенко Бомбер Тут важливо врахувати, чи буде цей верхній одяг пасувати до вашого аутфіту. Якщо look складається зі штанів палаццо та мінімалістичного верху, тоді бомбер підійде ідеально. Кардиган Якщо погода дозволяє, ви можете обрати кардиган. Це гарний варіант для створення комфортного та ошатного образу. Блейзер Жакет чудово підійде для походу в церкву на Великдень. Комбінуйте його зі штанами, спідницею чи сукнею.