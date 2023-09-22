Чем заменить куртку в начале осени: волшебные примеры наряда

Начало осени – это всегда переменчивая погода. Она достаточно непредсказуема и усложняет планирование образов. Взамен теплым курткам есть определенные альтернативы.

В переходный период в теплой куртке может быть еще очень жарко, а без нее уже холодно. Тогда нас спасут компромиссные варианты – бомберы, кожаные рубашки и стильные жилеты.

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Кожаная рубашка

Вещи из кожи крепко удерживают свои позиции среди главных трендов года. К примеру, осенью классику – кожанку можно заменить кожаной рубашкой. Она плотная, структурированная, впрочем, не такая теплая и массивная, как куртка. С ней вы можете составить множество вариантов стилизации.



Стильные наряды вместо верхней одежды / Фото Elle

Свитер накинут на плечи

Сентябрь может огорчать нас изменчивой погодой, так что если вы вышли в футболке и майке, то вечером можете дополнить свой образ теплым и уютным свитером. Так вы будете чувствовать себя максимально комфортно, а если вам станет холодно – вы всегда сможете надеть сверху свитер.



Стильные наряды вместо верхней одежды / Фото Elle

Бомбер

Уже несколько сезонов бомберы являются главными фаворитами модниц. Эти легкие куртки имеют множество вариантов стилизаций. Выбирайте для себя кожаные, тканевые или денимовые бомберы на любой вкус и цвет.



Стильные наряды вместо верхней одежды / Фото Elle

Жилетка

Если летом модницы выбирали себе костюмные жилетки в деловом стиле, то уже с наступлением осени одевайте теплые дутые жилетки, которые вас согреют, когда на улице резко станет холодно.



Стильные наряды вместо верхней одежды / Фото Elle

Жакет

Блейзер размера оверсайз – это постоянная составляющая базового гардероба. Он отлично подойдет в прохладные сентябрьские вечера. Жакет довольно универсален, поэтому носить его можно с чем угодно.



Стильные наряды вместо верхней одежды / Фото Elle