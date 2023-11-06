Давно устаревший материал, который до сих пор любят француженки: как он выглядит

Француженки очень любят добавлять вельвет в свои образы. Они, как никто другой, умеют придать этой ткани новую жизнь и носить так, словно она никогда не выходила из моды.

Вельвет не считается антитрендом, впрочем он уже длительное время не популярен, поэтому редко кто одевает вельветовые жакеты, брюки или юбки, но не француженки. Парижанки с особым трепетом относятся к вельвету и всячески стилизуют отдельные единицы в своих аутфитах.

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Ретро-ткань вельвет считается неотъемлемой частью французского гардероба.

Вельветовые штаны

Француженка Тамара Мори примерила горчичные вельветовые штаны на Геловин, впрочем, они будут хорошо подходить для будничной прогулки, если стилизовать их с базовыми лонгсливами и сапогами.

Модница Жюли Феррери даже продемонстрировала монохромный аутфит, надев оливковый свитер в сочетании с оливковыми вельветовыми брюками. По этому принципу вы можете создать любой однотонный аутфит.

Вельветовый костюм

Камиль Шарье демонстрирует на себе трендовую вещь сезона – длинную юбку с курткой, которая напоминает нулевую моду и сочетает с объемной плетеной сумкой от Bottega Veneta.

Архитектор из Корсики любит ретро-аутфиты, поэтому продемонстрировала поклонникам эффектный образ в коричневом костюме.

Жакет

Если у вас есть вельветовые костюмы, то вы можете их смело распаривать, чтобы создать еще больше образов. Брюки можете носить отдельно со свитерами и водолазками, а жакетами дополнять джинсы клеш или модные палаццо.