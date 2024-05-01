Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко на обложке L'Officiel: роскошный кадр

1 мая 2024, 16:33
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Источник:

L'Officiel

Журналистка и продюсер документального фильма "20 дней в Мариуполе", который получил победу на Оскаре, Василиса Степаненко появилась на обложке украинского издания L'Officiel.

Съемку глянец проводил в стенах Национального художественного музея Украины. Как отмечают редакторы, новое издание наполнено историями и известными людьми.

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Василиса Степаненеко на обложке L'Officiel

Продюсер фильма "20 дней в Мариуполе" предстала в довольно печальном образе. Фотограф только сняла ее портрет, на котором Василиса позировала в распущенными волосами и насыщенным макияжем smokey eyes.

Василиса Степаненко – важная фигура на обложке глянца. Она получила Пулитцеровскую премию за репортаж из окруженного Мариуполя и продолжает снимать драматические события на фронте и в тылу.

Пользователи очень тепло восприняли появление Василисы на обложке украинского издания и выразили свою радость и удовлетворение в комментариях:

  • "Невероятно талантливый человек";
  • "Чрезвычайная героиня";
  • "Это Невероятно! Горжусь тобой".

Что известно о фильме 20 дней в Мариуполе

  • Фильм создала команда украинских журналистов: корреспондент, видеограф AP Мстислав Чернов, фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
  • Документальный фильм рассказывает об осаде Мариуполя российскими войсками в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину.
  • В 2024 году этот фильм получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".
  • Премьера состоялась 21 января 2023 года на крупнейшем в США фестивале независимого кино Sundance.
Автор: Юлія Турелик