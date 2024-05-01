Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко на обложке L'Officiel: роскошный кадр
Источник:L'Officiel
Журналистка и продюсер документального фильма "20 дней в Мариуполе", который получил победу на Оскаре, Василиса Степаненко появилась на обложке украинского издания L'Officiel.
Съемку глянец проводил в стенах Национального художественного музея Украины. Как отмечают редакторы, новое издание наполнено историями и известными людьми.
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Читателей ждут истории о силе людей, мотивацию, признание и желание творить, порой в невыносимых обстоятельствах.
Василиса Степаненеко на обложке L'Officiel
Продюсер фильма "20 дней в Мариуполе" предстала в довольно печальном образе. Фотограф только сняла ее портрет, на котором Василиса позировала в распущенными волосами и насыщенным макияжем smokey eyes.
Василиса Степаненко – важная фигура на обложке глянца. Она получила Пулитцеровскую премию за репортаж из окруженного Мариуполя и продолжает снимать драматические события на фронте и в тылу.
Пользователи очень тепло восприняли появление Василисы на обложке украинского издания и выразили свою радость и удовлетворение в комментариях:
- "Невероятно талантливый человек";
- "Чрезвычайная героиня";
- "Это Невероятно! Горжусь тобой".
Что известно о фильме 20 дней в Мариуполе
- Фильм создала команда украинских журналистов: корреспондент, видеограф AP Мстислав Чернов, фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
- Документальный фильм рассказывает об осаде Мариуполя российскими войсками в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину.
- В 2024 году этот фильм получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".
- Премьера состоялась 21 января 2023 года на крупнейшем в США фестивале независимого кино Sundance.