Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко на обложке L'Officiel: роскошный кадр

Журналистка и продюсер документального фильма "20 дней в Мариуполе", который получил победу на Оскаре, Василиса Степаненко появилась на обложке украинского издания L'Officiel.

Съемку глянец проводил в стенах Национального художественного музея Украины. Как отмечают редакторы, новое издание наполнено историями и известными людьми.

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Читателей ждут истории о силе людей, мотивацию, признание и желание творить, порой в невыносимых обстоятельствах.

Василиса Степаненеко на обложке L'Officiel

Продюсер фильма "20 дней в Мариуполе" предстала в довольно печальном образе. Фотограф только сняла ее портрет, на котором Василиса позировала в распущенными волосами и насыщенным макияжем smokey eyes.

Василиса Степаненко – важная фигура на обложке глянца. Она получила Пулитцеровскую премию за репортаж из окруженного Мариуполя и продолжает снимать драматические события на фронте и в тылу.

Пользователи очень тепло восприняли появление Василисы на обложке украинского издания и выразили свою радость и удовлетворение в комментариях:

"Невероятно талантливый человек";

"Чрезвычайная героиня";

"Это Невероятно! Горжусь тобой".

Что известно о фильме 20 дней в Мариуполе