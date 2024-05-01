Зйомку глянець проводив у стінах Національного художнього музею України. Як зазначають редактори, нове видання наповнене історіями та відомими людьми.

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На читачів чекають історії про силу людей, мотивацію, визнання та бажання творити, часом у нестерпних обставинах.

Василиса Степаненеко на обкладинці L’Officiel

Продюсерка фільму "20 днів в Маріуполі" постала у доволі сумному образі. Фотографиня лише зняла її портрет, на якому Василіса позувала в розпущеним волоссям та насиченим макіяжем smokey eyes.

Василиса Степаненко – важлива постать на обкладинці глянцю. Вона здобула Пулітцерівську премію за репортаж із оточеного Маріуполя і продовжує знімати драматичні події на фронті й у тилу.

Користувачі дуже тепло сприйняли появу Василиси на обкладинці українського видання та висловили свою радість та задоволення у коментарях:

"Неймовірно талановита людина";

"Надзвичайна героїня";

"Це Неймовірно! Пишаюсь тобою".

Що відомо про фільм 20 днів у Маріуполі