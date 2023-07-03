Стильные приемы француженок, которые делают их самыми модными в Европе: важные советы

Стиль француженок является легендарным. Их наряды довольно просты и лаконичны и завораживают тысячи женщин со всего мира. Парижанки умеют пользоваться модными секретами и удачно используют их в своих образах.

Лучшее, что умеют делать француженки – одеваться просто и изысканно. Модницы одеваются так, что даже базовые джинсы и жакеты выглядят интересно и эффектно.

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Свои повседневные образы французские модницы стилизуют довольно легко, так что многие девушки мечтают перенять у них этот опыт. Чтобы всегда выглядеть стильно, попробуйте вдохновиться модными приемами француженок.

Минимализм

Чем меньше одежды будет на вас – тем лучше. Именно этого правила придерживаются француженки в составлении своего аутфита. Настоящие модницы никогда не приобретут быстротечные тренды или одежду из некачественного материала. Вместо этого они сделают ставку на натуральные ткани и вневременные силуэты, которые прослужат им гораздо дольше.

К такому наряду относятся синие джинсы, тренч, голубые рубашки, белые футболки, твидовые жакеты, шелковые платья, балетки и вместительные сумки.

Качественные аксессуары

Француженки не могут экономить на качественных аксессуарах. Они всегда тратят большую половину своего бюджета на качественные сумки и обувь, которые будут дополнять большинство их аутфитов.

Микс нарядных и обыденных вещей

Парижанки любят совмещать простые и базовые вещи с нарядными нарядами. Джинсы они стилизуют с блестящим топом, белые кеды с платьями, красную помаду с простой рубашкой, широкие брюки – с туфлями на каблуке. Добавить шик можно с помощью вечных аксессуаров – часов или черной сумки Chanel.

Нейтральные цвета

Француженки редко когда носят более двух цветов. Они обожают нейтральные оттенки – бежевый, хаки, темно-синий, серый, верблюжий, черный и белый. Посредством этих цветов они создают капсульный гардероб на все случаи жизни. Преимуществом этих цветов есть то, что их можно легко сочетать между собой.

Без бюстгальтера

Модницы из Франции очень редко носят бюстгальтер. Они одевают топы и тонкие платья на обнаженное тело. В их образах такой стилистический прием не вульгарен, наоборот, придает пикантности их аутфиту.