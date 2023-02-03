Умер дизайнер Пако Рабан: чем он больше всего запомнился

В 88-летнем возрасте скончался известный дизайнер Пако Рабан. Знаменитость ушла из жизни 3 февраля дома в Бретани. Причина смерти пока неизвестна.

Смерть дизайнера подтвердила испанская группа Puig, контролирующая дом моды и парфюмерный бизнес Paco Rabanne.

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Самую большую популярность дизайнер получил в 1960-х годах. Однако уже в конце 1999 он отошел от моды, и его редко видели в глазах общественности.

В 2011 году Puig из Барселоны возобновил бездейственный модный бизнес Rabanne с индийским дизайнером Манишем Аророй.

Француз Жюльен Доссена, выпускник эпохи Николя Гескьера в Balenciaga и популярная фигура на парижской сцене, возглавил здание моды с 2013 года.

Рабанн стал знаменит благодаря своим «металлическим» взглядом на моду. В 1966 году он представил свою первую коллекцию с использованием пластика. Дебютная коллекция под названием "12 платьев, которые невозможно носить из современных материалов" разозлила французскую модную прессу.

Пако Рабанн впоследствии перешел от пластика к металлу, бумаге, пуговицам и меху, одевая Одри Гепберн, Джейн Фонда и Мию Ферроу.

Благодаря своим индустриальным материалам Пако Рабан считался футуристическим фантазером моды, чем его классическим создателем.



Пако Рабан на выставке собственных картин / Фото из Pinterest

Именно Пако Рабан первым начал использовать музыкальное сопровождение при показах своих коллекций, создавал одежду из пластика и металла, которую демонстрировали темнокожие модели, а также изобрел парфюмерию "унисекс".

В свободное от работы время модельер занимался общественной деятельностью и писал книги. Рабан много жертвовал на благотворительность и Фонд борьбы со СПИДом, спонсировал открытие культурных центров и издательство журналов по искусству.