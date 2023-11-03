Герои настоящего: украинский Vogue выпустил съемку с потерявшими конечности людьми

Герои нашего настоящего – это люди, которые, несмотря на потерю конечностей из-за болезни или ранения, учатся жить полноценной жизнью. На страницах осеннего номера появились 11 героев – гражданские, военные и дети.

Все эти люди – часть растущего поколения украинцев. Они учатся жить полноценной жизнью с протезами и прокладывают путь к свободному от стереотипов общества.

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Спецпроект "Видимые" пригласил к социальной съемке фотографа Степана Лисовского. В издании говорится, что украинское общество болезненно учится реагировать на телесные поражения и протезы. И часто, многие из нас не знают, как это правильно делать.

Наши города не приспособлены к жизни людей с инвалидностью и ампутациями, от метро до общественного пространства. Из-за активных боевых действий и постоянных российских обстрелов количество людей с ампутациями будет только расти. По оценкам экспертов, из-за войны в Украине людей с ампутациями стало от 25 до 50 тысяч больше,

– говорится в издании Vogue.

Но все эти люди вызывают восхищение, ведь несмотря ни на что, они не теряют веры в жизнь и с достоинством встретили свои вызовы.

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Из-за активных боевых действий, постоянных российских ракетных, артиллерийских и минометных обстрелов, а также из-за минно-взрывных травм количество людей с ампутациями будет только расти. Кое-кто одет в камуфлях или гражданское и прячут протезы за одеждой с длинными рукавами, а другие носят шорты или короткие юбки, чтобы протезы были хорошо видны.

Лучший вариант взаимодействия с этими людьми – демонстрация уважения и признательности. Жалость – это последнее, что хотят чувствовать к себе люди с протезами. Историю каждого героя читайте на сайте украинского Vogue.

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