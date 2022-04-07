Украинский глянец Elle представил счастливую обложку с человеческими душами в Харькове

Украинское издание Elle представило свою апрельскую обложку глянца. По словам редакторов, новый номер посвящен тому, как изменилась жизнь украинцев с 24 февраля.

Новую обложку опубликовали на официальном сайте Elle. В самое сложное время для нашей страны и каждого из нас редакция Elle Ukraine издает специальный выпуск HOPE ISSUE. Глянец выйдет на двух языках – украинском и английском, чтобы рассказать обо всем мире еще больше.

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На обложке глянца город Харьков – красивый город, где жили мирные люди. Впрочем, с первых дней войны агрессор нанес сокрушительные удары по городу, оставив от Харькова разбомбленные спальные районы, больницы и школы. В Харькове с начала войны разрушены почти тысяча домов, и самое главное – враг лишил жизни немалого количества мирных и ни в чем не повинных людей.

На обложке глянца Elle – иллюстрация харьковчанки Александры Анисимовой, изобразившей на одной из улиц Харькова – души людей, тела которых навсегда покинули этот мир, но продолжают жить в городе. Они ходят в магазины, пьют кофе с друзьями, читают книги и гуляют по городу. Именно таким украинский Elle увидел автор обложки Кирилл Гончар.



Новая обложка украинского Elle / Фото с инстаграмму



"Шок и боль сегодня смешаны с невероятным чувством патриотизма и единения, которые сплотили украинскую нацию. Мы как никогда готовы на все, чтобы защитить свое право на мир и самоопределение. Именно поэтому номер называется HOPE – НАДЕЖДА "Каждая страница выпуска наполнена любовью и непобедимой верой в Украину. Каждая история - это олицетворение надежды и несгибаемости нашего народа", - говорится в письме.

Читателей в новом номере ждет:

– проникновенное интервью со Святославом Вакарчуком

– истории украинцев, оказавшихся в самых горячих военных точках страны;

– рассказ о звездной визажистке Алене Бушинской, которая теперь вместо помады и хайлайтера держит в руках автомат;



– истории о храмах и музеях, оказавшихся в зоне боевых действий, и насколько масштабным оказалось разрушение культурных памятников;



– фото проект fashion-фотографов, рассказывающих о своих ощущениях наших дней



– рассказы о социальных инициативах украинских звезд, которые сейчас выступают единым фронтом и делают все возможное ради нашей победы.

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