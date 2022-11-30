Это пошаговая продуманная стратегия: украинский бренд Sleeper взял на работу россиянку

Украинский бренд одежды Sleeper вляпаля в скандал. Основательницы бренда Екатерина Зубарева и Ася Вареца приняли на работу россиянку. Стилистка Маргарита Мурадова уже объявила этому бренду бойкот.

В сети украинский бренд Sleeper подвергся серьезной критике. Пользователи возмущены тем, что во время войны основательницы Екатерина Зубарева и Ася Вареца дали работу не украинке, а россиянке.

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К команде Sleeper присоединилась бывшая редактор сайта Tatler Мария Лимонова. В начале полномасштабного вторжения многие глянцы ушли из России, поэтому редакторы изданий потеряли работу. Впрочем, украинский бренд Sleeper радостно взял на работу россиянку, оправдываясь тем, что "они против ксенофобии", поэтому наняли Лимонову, поскольку та уехала из России, страны-агрессорки.

Мария Лимонова стала директором по взаимодействию с брендом и креативными коммуникациями. Украинская стилистка Маргарита Мурадова осуждает решение компании сотрудничать с россиянкой.

Стилистка отметила, что многие годы поддерживала бренд Sleeper и рекомендовала его своим клиентам. Но теперь бренд не только разочаровал ее, но и разрушил ее отношение к ним.

Сначала перенести производство на другую страну, уволить украинский склад до августа, принципиально не доставлять вещи по Украине, доставляя по всему миру. А теперь, назначив на пост россиянку, еще пытаются таким пренебрежительным письмом-обращением газлайтить подписчиков и клиентов-украинцев. Это уже не совпадение. Это пошаговая обмысленная стратегия. И я такое терпеть не буду. Все вещи бренда, что у меня есть – передам на благотворительность, не продам, потому что отныне грош им цена,

– написала Маргарита Мурадова.

Основательницы бренда Зубарева и Вареца выставили свое письмо-объяснение в инстаграмм-сторисе, а комментарии на странице бренда закрыли. Владелицы компании заявили, что «осуждают проявления ксенофобии в любой форме», а при приеме на работу, прежде всего, руководствуются наличием квалификации. По словам владельцев Sleeper, позиция бренда делает невозможным трудоустройство людей с неоднозначным отношением к войне в Украине.

"Позиция бренда исключает возможность трудоустройства людей с неоднозначным отношением к войне. Все люди в команде Sleeper имеют четкую и прозрачную позицию: мы осуждаем войну и приложим все усилия, чтобы приблизить победу Украины и вытеснение врага с наших территорий. С начала своего существования сегодня и дальше Sleeper не нанимает людей, проживающих на территории России, и не поддерживает экономику страны-агрессора", – говорится в заявлении.