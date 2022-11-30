У мережі український бренд Sleeper піддався серйозній критиці. Користувачі обурені тим, що в час війни засновниці Катерина Зубарєва та Ася Вареца дали роботу не українці, а росіянці.

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До команди Sleeper приєдналася колишня редакторка сайту Tatler Марія Лімонова. На початку повномасштабного вторгнення чимало глянців пішли з Росії, тож редактори видань втратили роботу. Втім український бренд Sleeper радо взяв на роботу росіянку, виправдовуючись тим, що "вони проти ксенофобії", тому найняли Лімонову, оскільки та виїхала з Росії, країни-агресорки.

Марія Лімонова стала директором із взаємодії з брендом та креативних комунікацій. Українська стилістка Маргарита Мурадова засуджує рішення компанії співпрацювати з росіянкою.

Стилістка зазначила, що багато років підтримувала бренд Sleeper та рекомендувала його своїм клієнтам. Та тепер бренд не лише її розчарував, але й зруйнував її відношення до них.

Спочатку перенести виробництво на іншу країну, звільнити український склад до серпня, принципово не доставляти речі по Україні, доставляючи по всьому світу. А тепер, назначивши на пост росіянку, ще намагаються таким зневажливим листом-зверненням газлайтити підписників та клієнтів-українців. Це вже не співпадіння. Це покрокова продумана стратегія. І я таке толерувати не буду. Все речі бренду, що в мене є – передам на благодійність, не продам, бо віднині грош їм ціна,

– написала Маргарита Мурадова.

Засновниці бренду Зубарева та Вареца виставили свій лист-пояснення в інстаграм-сторіс, а коментарі на сторінці бренду закрили. Власниці компанії заявили, що «засуджують прояви ксенофобії в будь-якій формі», а при прийомі на роботу насамперед керуються наявністю кваліфікації. За словами власників Sleeper, позиція бренду унеможливлює працевлаштування людей з неоднозначним ставленням до війни в Україні.

"Позиція бренду виключає можливість працевлаштування людей із неоднозначним ставленням до війни. Усі люди у команді Sleeper мають чітку та прозору позицію: ми засуджуємо війну та докладемо всіх зусиль, щоб наблизити перемогу України та витіснення ворога з наших територій. З початку свого існування сьогодні і надалі Sleeper не наймає людей, які проживають на території росії, і не підтримує економіку країни-агресора", – йдеться в заяві.