Руслана, Джамала и солистка Go-A: как выглядели образы украинских певиц на Евровидении

9 мая в Ливерпуле стартовал песенный конкурс Евровидения. Ведущая Евровидение Юлия Санина выглядела просто непревзойденно, впрочем, все украинки всегда готовились к песенному конкурсу так, чтобы поразить своими образами всю Европу. Как выглядели 7 певиц, которые представляли Украину на Евровидении читайте в материале.

На протяжении всей истории конкурса Евровидение украинские участницы всегда представляли яркие номера и костюмы, пишет 24 Канал. На Международном шоу выступали многие украинские певицы: Руслана, Тина Кароль, Alyosha, Гайтана, Злата Огневич, Мария Яремчук, Джамала и группа Go-A.

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Руслана

В 2004 году Руслана принесла нашей стране первую победу на Евровидении. Певица выступила в Турции в кожаном коричневом образе, состоявшем из топа, рваной юбки, рукавиц и гладиаторских сапог.



Образы украинских певиц на Евровидении

Тина Король

Тина Кароль осуществила свое выступление на Евровидении в Афинах в 2006 году. Она была одета в мини-платье белого цвета с глубоким декольте и красной вставкой из паеток. Этот наряд создала для исполнительницы Виктория Гресь. Образ Тины дополняли сапоги, сшитые из украинских платков.



Образы украинских певиц на Евровидении

Верка Сердючка

Верка Сердючка представляла Украину в 2007 году с песней Lasha Tumbai. Знаменитость вышла на сцену в серебристом костюме, состоявшем из рубашки и юбки. Также она появилась с фирменной фишкой – звездой на голове.



Образы украинских певиц на Евровидении

Alyosha

В 2010 году с песней "Sweet people" Alyosha выступила в Норвегии. Она была одета в бежевое платье с прозрачными вставками, которое дополнял красный шарф с бахромой, а ее look завершили бежевые ботинки на шнуровках.



Образы украинских певиц на Евровидении

Мария Яремчук

Мария Яремчук выступила в 2014 году в Копенгагене. Она одела синее платье с кожаной отделкой на корсете и талии от одесской дизайнерши Анны Осмехиной. Также выход певицы дополняли два широких браслета.



Образы украинских певиц на Евровидении

Джамала

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала стала второй певицей в истории, принесшей нам победу на Евровидении. Образ для звезды создал знаменитый украинский дизайнер Иван Фролов. Он сшил для Джамалы темно-синее платье-кейп с длинным шлейфом и добавил к образу брюки, расшитые бисером.



Образы украинских певиц на Евровидении

Go-A

Солистка группы Go-A Екатерина Павленко выступила с песней "Shum" в 2021 году. Она вышла на сцену в образе, состоявшем из черного латексного топа и черной максиюбки, а этот ансамбль дополнила невероятная шуба зеленого цвета. Она была создана из париков и остатков искусственных волос.



Образы украинских певиц на Евровидении