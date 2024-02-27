Вещи со смыслами: 11 брендов, которые переосмысливают украинскую культуру

Бабушкин сундук – сакральный образ, ассоциирующийся с родственными сокровищами украинцев. Именно к сундукам предки складывали вышитые рубашки, полотенца, силянки. Эти вещи помогали им передавать свой генетический код следующим поколениям. И могли бы стать украшением любой современной коллекции, если бы большинство украинских кладов не были уничтожены несколькими волнами советского террора.

Несмотря на раскулачивание, Голодомор, репрессии и русификацию мы не потеряли свое наследие, пишет Fashion 24. Сегодня локальные бренды активно его исследуют и переосмысливают, создавая сокровища современные: со своей уникальной эстетикой, глубокими смыслами и узнаваемой украинской идентичностью. Если бы у нас был тот самый сакральный сундук, мы бы положили эти вещи туда, чтобы передавать их по наследству.

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Вместе с проектом "Всі. Свої" мы собрали подборку производителей, у которых стоит приобрести вещи с определенными смыслами.

ВидимоНевидимо

Изготавливать украшения – пожалуй, одно из самых прекрасных умений украинцев. Мастерская украинского традиционного золотарства "ВидимоНевидимо" продолжает древнее ремесло, развивая его и демонстрируя, как хорошо традиционные украшения без стилизаций и обработок подходят к современным образам. В бренде считают, что такие аксессуары – воплощение национальной идентичности, преемственности родовой памяти и региональной самобытности. И предлагают каждой приобрести коралловое ожерелье. А к нему выбрать еще и серьги или дукач.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

Ornament

Продолжая тему украшений, которые могут стать семейной реликвией, стоит упомянуть еще и бисерные силянки, кризы, кривульки и герданы. Разнообразие форм, цветов и узоров просто поражает! Традиционные украшения из бисера есть в Ornament: бренд ценит в этих аксессуарах историческую связь с нашими предками и регионом их проживания. Изделия этой мастерской изготовлены вручную, на основе старинных орнаментов на современный лад.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

Ellen Rococo

Еще один производитель украшений, который привлек наше внимание – это Ellen Rococo. Бренд работает над этнической и исторической темой, транслируя невероятную эстетику серебряных украшений. Такой аксессуар – это настоящий стейтмент, что поможет заявить о своей позиции на весь мир. Мы для себя выбрали колье со стилизованной куклой-мотанкой в серебре.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

Malvy_jewelry

Украинцы издавна славились еще и своим умением работать с деревом. Переосмысливая давнюю традицию изготавливать деревянные расчески, бренд Malvy_jewelry добавил в свою линейку украшение-гребень в форме кузнечика. Это изделие соединило глубинные смыслы и современную стилизацию: владелица такого аксессуара точно будет чувствовать связь с культурой и обычаями своих предков. А еще подвеска-конек будет хорошо сочетаться с трендовыми свитерами, рубашками, жакетами и платьями.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

Fedosenko.Art

Сделать собственноручно куклу-мотанку, перерисовать ее, а потом перенести это изображение на платок? Именно так родился аксессуар от Fedosenko.Art. Это бренд мастерицы Татьяны Федосенко, который дает возможность прикоснуться к традиционному сквозь современное и популяризирует национальное наследие и традиционные ремесла на широкую аудиторию. Платок для украинок был символическим и передавался из поколения в поколение. А сегодня он может стать еще и стильным аксессуаром-манифестом.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

SVARGA

Вышитые рубашки – главное сокровище украинцев – сегодня изготавливают многие бренды. Но находкой этого сезона для нас стал бренд SVARGA. Производитель декларирует желание создать "добротную повседневность" украинцев, в которой они носят вышитую одежду на каждый день. В ассортименте можно найти вышиванки, которые действительно легко станут комфортной, красивой повседневной одеждой с глубоким смыслом, который дает понимание, кто мы и откуда. Также в SVARGA есть парные рубашки, чтобы целые семьи могли создавать собственную вышитую эстетику.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

OLEKSANDRA

А вышитое платье современного кроя с вышивкой ручной работы мы нашли в мастерской OLEKSANDRA. Это уникальная вещь, которую точно захочется передавать по наследству как огромную ценность. Мастерицы бренда делают не только вышитые, но и тканые вещи, давая современную жизнь древним ремеслам. Они изготавливают вещи на заказ индивидуально и вкладывают в каждую вышиванку весь свой опыт и любовь к делу.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

GridZhuk.brand

Наделить смыслами можно и совсем обычные вещи, например трикотажные костюмы. Бренд GridZhuk.brand делает как раз такие: вышивка на домотканом полотне украшает их свитшоты. Благодаря такому переосмыслению мы можем демонстрировать принадлежность к украинской культуре даже там, где носим удобную повседневную одежду.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

Seam

А если хочется наоборот – выделяться, используя нетривиальные вещи и стилизуя древние фасоны в современных образах – тогда следует выбрать кептар с вышивкой от Seam. Жилетка с элементами сакральной геометрии, которую так ценили наши предки, одновременно согревать и тело, и душу. В линейке производителя есть кептари разных цветов и орнаментов.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

YourWay

Продолжая разговор о нетривиальных, старинных фасонах и вещах, мы сразу вспоминаем плахту – уникальный женский поясной наряд. Сегодня ее легко вписать в модный гардероб, ведь локальные бренды выпускают актуальные вариации. Так, у YourWay есть плахта, создана на пересечении старины и современности: утепленная слимтеском и украшенная этническим орнаментом, она могла бы стать украшением любого сундука с сокровищами настоящего.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

Zharko

В завершение добавим еще верхнюю одежду. У Zharko есть стеганое кимоно с рукавами в орнамент. Это элегантно, просто, актуально и одновременно позволяет считать "украинский код". Производитель имеет также другие вещи в такой же стилистике: орнамент используется во многих изделиях, тем самым бренд пытается показать, что Украина живет в каждом из нас.



Украинские бренды создают уникальные вещи / Фото "Всі. Свої"

Купить вещи со смыслами можно 2 и 3 марта на Десятинной, 12. Проект "Всі. Свої" проведет там мультикатегорийный "Маркет смыслов", где 180 брендов представят одежду из натуральных тканей, свитшоты, платья и футболки с этномотивами, традиционные украинские украшения, изделия из дерева, глины и керамики.