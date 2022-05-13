Украинская вышиванка – это классно: группа Kalush Orchestra сделала общее фото в вышитых рубашках

Участники группы Kalush Orchestra, которые уже завтра, 14 мая, выступят в финале Евровидения, порадовали поклонников щемящей фотографией в разных вышиванках.

Группа Kalush Orchestra опубликовала в своем инстаграмме фото в вышиванках. На кадре Олег Псюк вместе с Сашей Табом, Килименом и мультиинструменталистами Тимофеем Музычуком и Виталием Дужиком продемонстрировали национальные элементы гардероба украинцев.

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Вышиванки уже давно стали символами идентификации. Ребята примеряли на себе вышиванки разных цветов – бежевого, белого и черного. Для нас вышиванки – это не только этническая одежда, но и богатство нации с глубоким смыслом.

Вышиванка стирает все границы и объединяет украинцев по всему миру. Это наше культурное наследие, наша гордость и наш оберег.

Украинская вышиванка – это классно. Украинская музыка – это вайб,

– говорится в публикации.

Как реагируют пользователи на фото группы Kalush Orchestra

"Рубашка у свирельщика – шикарная. Такая настоящая гуцульско-бойковская. Спасибо ребята за любовь к матери";

"Лучшие! Желаю победы!";

"Ребята, победы вам!".



Группа Kalush Orchestra надел вышиванки / Фото из инстаграммы



Группа Kalush Orchestra надел вышиванки / Фото из инстаграммы

В субботу, 14 мая, группа Kalush Orchestra в очередной раз зажжет сцену Евровидения в городе Турин с песней "Стефания", которую перепевают многие участники песенного конкурса и других известных музыкантов.

Эту песню солист группы Олег Псюк посвятил своей маме Стефании. Композиция была написана еще до полномасштабной войны в Украине, впрочем, сейчас в эту песню украинцы вкладывают новые смыслы.

Наряды Kalush Orchestra для выступления на Евровидении

В финале Евровидения группа Kalush Orchestra выйдет в аналогичных образах, в которых выступала в первом полуфинале. Команда подобрала для Олега Псюка буковинский кептар начала ХХ века густо расшитый бисером и яркую рубашку.

Тимофей Музычок, поющий припев, на сцене будет выступать в аутентичных вещах с миксом совершенной реплики национальной гуцульской одежды. Его образ составляют рубашка, черес и гордость аутфита – старинный сердак (свитка).

К образу Саши Табы (бек-вокал) добавили аутентичную коллекционную буковинскую тайстру (мешок) и традиционный украинский платок в виде банданы.



Выступление группы Kalush Orchestra на Евровидении / Фото из инстаграммы