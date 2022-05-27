Украинская модель Алина Байкова поддержала Украину в Каннах: волшебные фото

Модель Алина Байкова несколько дней находится в Каннах. Манекенщица каждый раз при выходе из гостиницы демонстрировала свою поддержку Украине благодаря сине-желтой ленте на одежде, а также выбирала украинские бренды.

Алина Байкова, родом из Кропивницкого, уже много лет живет и работает в Нью-Йорке. В первые дни войны модель прилетела в Польшу к родным, которые смогли пересечь границу и оказаться в безопасном месте. Девушка хотела чем-нибудь помочь на месте, однако поняла, что больше сможет сделать для украинцев в США.

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Вернувшись в Нью-Йорк Алина договорилась с тремя компаниями круизных кораблей за размещение в них украинских беженцев в Майами. Из-за коронавируса они все равно резвились, поэтому Байкова нашла удачное жилье для людей, пострадавших от войны в Украине.

Также в Нью-Йорке украинская модель встретилась с мэром. На встрече они обсудили все важные вопросы помощи беженцам в США.

Алина тоже часто ходит на митинги, а несколько недель назад устроила благотворительный вечер, на котором смогла собрать 300 тысяч гривен. Манекенщица помогает стране всеми возможными способами, поэтому в Каннах она продемонстрировала свою поддержку Украине соответствующими аксессуарами.

Образы Алины Байковой в Каннах

33-летняя модель выбрала для светского выхода Французской Ривьерой два белоснежных образа. Во время первого выхода Алина Байкова решила поддержать украинский бизнес и при этом прорекламировать наших дизайнеров, названия брендов которых она отмечает в своем инстаграмме с более 2-миллионной аудиторией.

Да, знаменитость подловили фотографы в белоснежном жакете, который она соединила с синими туфлями от бренда Kachorovska. Свой образ она дополнила голубой сумкой Lona Prist.



Алина Байкова в Каннах / Фото с Getty Images

Во время своего вечернего выхода Алина Байкова надела белое платье без брителей с глубоким разрезом на ноге. Она завершила look серебристыми босоножками, драгоценным колье Chopard и сине-желтой лентой.



Алина Байкова в Каннах / Фото с Getty Images